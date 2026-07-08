Embaixada da França convida público para acompanhar jogo contra o Marrocos

Nesta quinta–feira (9/7), às 17h, a Embaixada da França no Brasil convida o público para acompanhar a partida de quartas de final França×Marrocos, na sala de cinema Le Corbusier.
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Para acompanhar a torcida, haverá uma confraternização após o jogo com cerveja e lanches. A abertura das portas acontecerá às 16h30, e a Embaixada recomenda chegar cedo para garantir um lugar. Entrada livre sujeita à lotação da sala.
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Serviço
Local: Salle Le Corbusier – Embaixada da França no Brasil
Data: 9 de julho, às 17h
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