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Condenação

MPDFT obtém condenação de empresas por perder de 9,6 mil testes de Covid do SUS

As empresas Titanlog e GRU Airport deverão pagar mais de R$ 1,4 milhão por danos materiais, morais coletivos e sociais decorrentes de falhas na cadeia logística durante a pandemia. Insumos haviam sido doados ao DF

Promotor responsável pela ação destacou que a decisão do TJ garante o ressarcimento dos prejuízos causados ao poder público e à sociedade - (crédito: Reprodução)
Promotor responsável pela ação destacou que a decisão do TJ garante o ressarcimento dos prejuízos causados ao poder público e à sociedade - (crédito: Reprodução)

A 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a condenação das empresas Titanlog Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo e GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), por falhas na cadeia logística de insumos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão, publicada nesta quarta-feira (8/7), representa uma vitória para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), autor da ação civil pública.

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As falhas operacionais resultaram na perda de 9.600 kits de testes para detecção da Covid-19 doados ao Distrito Federal. Os insumos chegaram ao Brasil em 14 de maio de 2020, no auge da pandemia, e deveriam ser mantidos em temperaturas entre -25°C e -10°C. No entanto, foram armazenados de forma inadequada, o que provocou sua deterioração e inviabilizou o uso na rede pública de saúde.

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Em razão dos danos causados, as empresas foram condenadas ao pagamento de mais de R$ 1 milhão por danos materiais, além de R$ 250 mil por danos morais coletivos e R$ 150 mil por danos sociais, valores destinados ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD).

Ao analisar os recursos apresentados pelas empresas, o colegiado negou provimento aos pedidos e manteve integralmente a sentença de primeira instância. Segundo o acórdão, ficou comprovado que falhas no transporte, no armazenamento e no manuseio dos insumos contribuíram para a perda do material, comprometendo o abastecimento da rede pública de saúde durante a pandemia.

Na decisão, os desembargadores destacaram que a perda dos testes extrapolou o prejuízo patrimonial, atingindo direitos difusos da coletividade e comprometendo a confiança da sociedade na adequada prestação dos serviços públicos de saúde. Na ação, o MPDFT sustentou que as empresas violaram o patrimônio público do Distrito Federal e o direito fundamental à saúde da população, especialmente dos usuários do SUS, justificando a responsabilização pelos danos materiais, morais coletivos e sociais.

O promotor de Justiça de Defesa da Saúde Clayton Germano, responsável pela ação, destacou que a decisão garante o ressarcimento dos prejuízos causados ao poder público e à sociedade.

"O patrimônio material e os valores moral e social da sociedade do Distrito Federal e do Sistema Único de Saúde foram devidamente indenizados. O trabalho e a atuação em conjunto do MPDFT, pela 2ª Prosus, e das procuradoras de Justiça Ruth Kicis e Alessandra Queiroga tornaram possível o ressarcimento ao erário no valor de R$ 1.466.487,85", afirmou.

Ambas as empresas foram procuradas pela reportagem, mas até o horário de publicação nenhuma delas se pronunciou. 

Falha na conferência da carga

De acordo com a sentença, a Titanlog, responsável pela logística inicial da carga, registrou no sistema o código PEE, utilizado para identificar mercadorias perecíveis que exigem condições especiais de armazenamento. Para o Judiciário, esse registro impunha às duas empresas o dever de consultar as etiquetas da carga ou verificar quais eram as exigências específicas de conservação.

A investigação e as provas produzidas durante a tramitação da ação demonstraram, contudo, que essa conferência não foi realizada. A sentença reconheceu a culpa concorrente das empresas. Embora soubesse da temperatura adequada para o armazenamento, a Titanlog entregou a carga à GRU Airport sem comunicar essa informação. Já a concessionária, ao receber uma carga identificada como perecível e sujeita a condições especiais, deixou de verificar a temperatura exigida e armazenou os kits em temperatura ambiente, ocasionando a perda total do material.

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 09/07/2026 16:41 / atualizado em 09/07/2026 16:43
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