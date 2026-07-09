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Prisão

Homem é preso com mais de 1,8 kg de drogas em Taguatinga Norte

Suspeito foi localizado após denúncias anônimas. PM apreendeu produtos da cannabis, balanças de precisão e outros materiais

Suspeito foi localizado após denúncias anônimas - (crédito: Divulgação PMDF)
Suspeito foi localizado após denúncias anônimas - (crédito: Divulgação PMDF)

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (8/7), na QNL 24, em Taguatinga Norte. A ação foi realizada por equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 22), do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes na região.

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Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito e apreenderam aproximadamente 1,01 quilo de skunk e 818 gramas de dry (produtos da cannabis), totalizando mais de 1,8 quilo de drogas. Também foram recolhidas duas balanças de precisão, um aparelho celular e uma faca.

O homem foi detido em flagrante e encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu à disposição da Justiça. Segundo a PMDF, a apreensão faz parte das ações de combate ao tráfico de drogas desenvolvidas na região.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 09/07/2026 21:20
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