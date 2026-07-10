Agências do trabalhador oferecem 1,5 mil vagas no DF nesta sexta

A função de operador de escavadeira lidera o topo das remunerações do dia - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

O mercado de trabalho no Distrito Federal ganha um fôlego extra nesta sexta-feira (10/7) com a oferta de 1.505 vagas de emprego por meio das agências do trabalhador. As oportunidades são voltadas para profissionais de vários níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia, abrindo portas inclusive para quem busca a primeira inserção no mercado.

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A função de operador de escavadeira lidera o topo das remunerações do dia. São duas vagas com salário de R$ 4 mil, além de benefícios. O cargo de operador de empilhadeira desponta com a maior fatia de contratações, somando 200 oportunidades disponíveis. Para esta função, os salários chegam a R$ 2,2 mil, mais benefícios.

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Os interessados podem concorrer a uma das vagas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS), ou em uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma das vagas do dia se encaixe no perfil do trabalhador, vale a pena realizar o cadastro. O sistema cruza os dados dos candidatos com novas vagas enviadas por empresas diariamente, garantindo participação em seleções futuras.

Empresas e empreendedores interessados em ofertar vagas ou utilizar a estrutura das agências para a realização de entrevistas podem fazer o cadastro presencialmente, por e-mail ou diretamente pelo Canal do Empregador.