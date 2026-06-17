Redução da maioridade penal está mais "madura" que PEC 6x1, diz Marinho

Marinho defendeu que o período de transição para a redução de jornada seja mais longo, de cinco anos, como ocorreu em outros países - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição na Casa Alta, rebateu nesta quarta-feira (17/6) as críticas sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 12/2026, de sua autoria, que estabelece maior flexibilidade para a negociação entre empregador e funcionário no âmbito da redução da escala de trabalho.

Segundo ele, o texto não retira nenhum direito constitucional do artigo 7º da Carta Magna, que dispõe sobre as relações trabalhistas.

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“Nós não ferimos nenhum dos direitos, ao contrário da narrativa que o governo faz crer. O governo diz uma série de mentiras. ‘Ah, a PEC é 7x0’. Mentira. Os incisos do artigo 7º da Constituição estão intactos”, disse Marinho, hoje, após participar de reunião da Frente Parlamentar Mista pelo Livre Mercado (FPLM).

A proposta, apresentada por Marinho no último dia 28 de maio, não reduziria obrigatoriamente a jornada semanal para 40 horas, como prevê a PEC 221/2019, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que é defendida pelo governo.

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O texto, no entanto, prevê a “compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo individual, convenção coletiva de trabalho ou livre pactuação contratual direta entre empregado e empregador”.

Segundo Marinho, a PEC da oposição não cria a possibilidade de negociação entre empregado e empregador, já que ela existe desde a reforma trabalhista de 2017. Além disso, o parlamentar considera o período de transição proposto pelo governo como insuficiente, e citou outros países da América do Sul, que reduziram as escalas de trabalho em um período que chega a até cinco anos, como Chile, Colômbia e Argentina.

“O governo está tão ávido em ter resultado eleitoral, que não está tendo nem o cuidado de, caso haja essa mudança da jornada, que haja um processo como aconteceu nos países que estão sendo colocados como referência. Nesses países, foram cinco anos de implementação. Agora, é 60 dias. Então, é tudo para se perpetuar no poder”, disse Marinho.

Redução da maioridade penal

O senador ainda destacou que vê a proposta de redução da maioridade penal para 16 anos como um debate mais “maduro” que a alteração da escala de trabalho semanal. O texto passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado neste mês, e ainda deve ser discutido no Plenário, sem previsão para que isso ocorra ainda em 2026, devido à proximidade do período de recesso parlamentar e das eleições.

Segundo Marinho, o governo trataria a proposta da mesma forma que eles também alegam que a oposição trata sobre a PEC da redução da jornada de trabalho. Ele afirmou que o processo eleitoral “contaminou” as propostas e criticou a proposta defendida pelo governo, que considera a redução progressiva da escala 6x1 sem considerar as diferenças de cada vínculo empregatício.

“O tipo do processo, ou do projeto, ou da legislação, é que deveria estar fora da contaminação do período eleitoral, porque aqueles que têm convicção de que é possível fazer o que o governo propõe, ou seja, essa aberração do ponto de vista de tratar os desiguais de forma igual, de tratar no mesmo projeto de lei escala de jornada, não tem, na literatura do mundo, nenhuma similaridade”, acrescentou o líder.

