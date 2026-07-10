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CASO MASTER

Alvo da PF no caso Master recebeu título de cidadão benemérito da CLDF

Honraria concedida pelos deputados distritais a pessoas que realizaram ações de relevante interesse social foi proposta pelo deputado Pepa

Thiago Miranda foi alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero - (crédito: Reprodução/Instagram/thiagomiranda__)
Thiago Miranda foi alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero - (crédito: Reprodução/Instagram/thiagomiranda__)

Thiago Miranda, publicitário ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, recebeu em fevereiro de 2025 o título de "Cidadão Benemérito de Brasília", concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Na quinta-feira (9/7), ele foi alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga suspeita de que Miranda tenha coordenado uma ação nas redes sociais voltada a comprometer a credibilidade e trabalho do Banco Central.

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O título de cidadão benemérito é concedido a pessoas que tenham realizado ações de relevante interesse social para a população do Distrito Federal. Segundo o regimento da CLDF, a entrega é feita mediante aprovação, pela maioria absoluta dos deputados, de projeto de decreto legislativo apresentado por qualquer parlamentar.

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A proposta que concedeu a honraria a Miranda foi de autoria do deputado Pepa, atual líder do governo do DF na Câmara Legislativa. O Correio entrou em contato com o parlamentar para saber seu posicionamento diante da situação, mas não houve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Thiago Miranda é proprietário da agência MiThi e também se apresenta como fundador e sócio do portal de notícias Léo Dias. Miranda é suspeito de contratar influenciadores para defender o Banco Master e atacar o Banco Central durante o processo que resultou na liquidação da instituição financeira de Vorcaro.

Em depoimento prestado à PF em março, ele negou ter contratado influenciadores para atacar órgãos públicos. Segundo Miranda, o trabalho realizado tratava-se de uma "reconstrução reputacional da imagem" de Daniel Vorcaro.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 10/07/2026 09:37
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