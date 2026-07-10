Vídeo: motorista bêbado fura blitz, bate em concessionária e é preso

Um homem, de 24 anos, foi preso após fugir de uma blitz, perder o controle do carro modelo Mercedez-Benz A 200 e atingir o muro de uma concessionária, na Asa Norte, durante a madrugada desta sexta-feira (10/7). Além de apresentar sinais de embriaguez, o condutor foi autuado por tráfico de drogas após ser encontrado no veículo uma porção de maconha, uma balança digital de precisão e diversas embalagens plásticas utilizadas para o fracionamento de entorpecentes.

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A ocorrência teve início por volta das 2h, durante uma operação de fiscalização de alcoolemia realizada pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no SEPN 510/511. Os policiais deram ordem de parada ao motorista, que desobedeceu à determinação e fugiu pela W3 Norte, em direção ao Lago Norte, sendo acompanhado pelas equipes. Durante a fuga, ele perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma concessionária, nas proximidades da EQN 510/511.

O motorista foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). O material apreendido foi apresentado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde foram lavrados os procedimentos cabíveis. O detido permaneceu à disposição da Justiça.







