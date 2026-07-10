Inmet mantém aviso amarelo de baixa umidade para o DF nesta sexta (10/7)

Bom dia, Brasília! A população do Distrito Federal deve enfrentar uma sexta-feira (10/7) e um fim de semana de tempo firme, sem previsão de chuva e com baixos índices de umidade relativa do ar, sendo divulgado o aviso amarelo com valores mínimos próximos de 30%. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura registrada foi de 12°C, no Gama. No Plano Piloto, os termômetros marcaram mínima de 14°C. Para o fim de semana, a previsão é de temperaturas mínimas em torno de 15°C e as máximas seguem em 28°C.

Segundo o meteorologista do Inmet, Wesley Fialho, o tempo seguirá com características típicas do inverno no DF. "Não teremos nenhuma alteração expressiva ao longo desses dias. Vamos ter um tempo mais estável, com ausência de chuva e apenas pouca nebulosidade ao longo do dia", explicou. O especialista ainda destacou que o alerta indica que os índices ficam abaixo do considerado ideal para a saúde, o que exige maior atenção com a hidratação e a exposição prolongada ao tempo seco.

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Fialho ressaltou que tanto a baixa umidade quanto as temperaturas mais amenas são comuns nesta época do ano e não estão relacionadas à atuação de fenômenos climáticos atípicos. "É justamente nesta época do ano que o Distrito Federal registra as menores temperaturas e os menores índices de umidade do ar. Não há nenhum fenômeno climático externo influenciando esse cenário", afirmou.

Cuidados

Para reduzir os impactos da baixa umidade, o Inmet orienta a população a evitar exposição ao sol entre 11h e 17h, principalmente para a prática de atividades físicas intensas. A recomendação também é reforçar a hidratação, especialmente entre idosos e pessoas mais sensíveis às condições climáticas, além de evitar esforços físicos nos horários mais quentes do dia.

Para reduzir os impactos da baixa umidade, o Inmet orienta a população a evitar exposição ao sol entre 11h e 17h, principalmente para a prática de atividades físicas intensas. A recomendação também é reforçar a hidratação, especialmente entre idosos e pessoas mais sensíveis às condições climáticas, além de evitar esforços físicos nos horários mais quentes do dia.