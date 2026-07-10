Festas julinas recheiam a programação cultural deste fim de semana no DF

Junho acabou, mas as comemorações populares de São João continuam em peso pelo quadradinho. São 24 festas gratuitas espalhadas pelo Plano Piloto, Recanto das Emas, Ceilândia, Gama, Sobradinho, Taguatinga, Águas Claras, Brazlândia, Gama, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo e Samambaia programadas para este fim de semana.
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Veja a programação deste final de semana selecionada pelo Correio:
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Águas Claras
Arraiá do Bom Jesus dos Aflitos
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: Dia 10 (sexta) às 19h, dia 11 (sábado) às 18h e dia 12 (domingo) às 17h
Local: Capela Santa Clara de Assis, QS 5, Rua 600, lote 22 - Areal
Entrada gratuita
Instagram: @paroquiabja
Asa Sul
Arraiá Dazasul
Data: 11 e 12 de julho
Horário: 17h
Local: Estacionamento do Colégio La Salle, 906 Sul - Asa Sul
Entrada gratuita
Instagram: @shalombrasilia
Arraiá de São Camilo
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: Dia 10 (sexta) às 18h, dia 11 (sábado) e dia 12 (domingo) às 17h
Local: Paróquia São Camilo, Entre Quadra Sul 303/304 - Asa Sul
Entrada gratuita
Instagram: @paroquiasaocamilodf
Arraiá do Sagrado
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 18h
Local: Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, L2 Sul, quadra 615 - Asa Sul
Entrada gratuita
Instagram: @sagrado_merces
Arraiá do Surdo
Data: 11 de julho
Horário: 16h30
Local: Instituto Nossa Senhora do Brasil, 714/914 Sul - Asa Sul
Entrada gratuita
Instagram: @inoseblibras
Brazlândia
Arraiá de São José
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 10 (sexta) às 19h30 e 11 (sábado) e 12 (domingo) às 18h
Local: Praça da Bíblia - Brazlândia
Entrada gratuita
Instagram: @psjbrazlandia
Ceilândia
Festa Julina São Pedro
Data: 11 e 12 de julho
Horário: 18h
Local: Paróquia São Pedro Apóstolo, EQNP 12/16 P. Sul - Ceilândia
Entrada gratuita
Instagram: @paroquiasaopedropsul
Cruzeiro
Festa Julina Nossa Senhora das Dores
Data: 11 e 12 de julho
Horário: 18h
Local: Paróquia Nossa Senhora das Dores, Quadra 3 bloco H - Cruzeiro Velho
Entrada gratuita
Instagram: @nsdores
Gama
Arraiá da Aparecida
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 20h
Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Área Especial 1 Praça 1, Setor Oeste - Gama
Entrada gratuita
Instagram: @paroquia_nsa_aparecida
Festa da Padroeira Nossa Senhora do Carmo
Data: 9 a 12 de julho
Horário: 18h
Local: Paróquia Nossa Senhora do Carmo, St. Leste EQ 4/6 - Gama
Entrada gratuita
Instagram: @paroquianossasenhora.carmo
Núcleo Bandeirante
Quermesse de Yayá
Data: 11 de julho
Horário: 17h
Local: SIBS Quadra 03, Conjunto C, Lote 30 - Núcleo Bandeirante
Entrada gratuita mediante 1kg de alimento não perecível
Instagram: @_mariaconga_
Recanto das Emas
Arraiá do Chiquin
Data: 11 e 12 de julho
Horário: 18h
Local: Capela São Francisco de Assis, Núcleo Rural Casa Grande - Recanto das Emas
Entrada gratuita
Instagram: @capelasaofrancisco
Arraiá do Seu Zé
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 19h
Local: Paróquia São José Operário, Q 603 - Recanto das Emas
Entrada gratuita
Instagram: @psaojoseoperario
Arraiá de São Rafael
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 10 (sexta) e 11 (sábado) às 20h30 e 12 (domingo) às 18h
Local: Ermida da Mãe Rainha Poderoso Refúgio, Quadra 309 - Recanto das Emas
Entrada: R$ 2,00
Instagram: @psaorafael
Riacho Fundo
Arraiá da Medalha
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 19h30
Local: Santuário Nossa Senhora da Medalha Milagrosa
Entrada gratuita
Instagram: @raiosdamedalha
Samambaia
Arraiá da Luz
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 19h
Local: Estacionamento em frente à Paróquia Santa Luzia, QS 302 - Samambaia Sul
Entrada gratuita
Instagram: @santaluzia13
Arraiá da Rocha Eterna
Data: 11 de julho
Horário: 18h
Local: Igreja Evangélica Luterana, QS 402 Conj. S Lote 3 - Samambaia
Entrada gratuita
Instagram: @ielb.rochaeterna
Santa Maria
Arraiá das Rosas
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 19h
Local: Paróquia Santa Mãe de Deus, CL 215/216 - Santa Maria
Entrada gratuita
Instagram: @paroquiasantamaededeus
Sobradinho
Gingaía - Arraiá do Pedagoginga
Data: 11 de julho
Horário: 12h
Local: CEM 04 de Sobradinho II
Entrada gratuita
Instagram: @pedagoginga
Arraiá São Mateus
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 18h
Local: Estacionamento da Click, Setor de Mansões ES 7B - Sobradinho II
Entrada gratuita
Instagram: @paroquiasaomateusdf
Taguatinga
Festa Julina da QNL 24
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 19h
Local: Praça da QNL 24 - Taguatinga
Entrada gratuita
Instagram: @arraiadaqnl24
Arraiá da Gaviões da Fiel
Data: 11 de julho
Horário: 18h
Local: Subsede Gaviões da Fiel, M Norte - Taguatinga
Entrada gratuita
Instagram: @gavioessubsedebrasilia
Arraiá da Imaculada
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 18h
Local: Paróquia Imaculada Conceição de Maria, Setor de Mansões de Taguatinga - Taguatinga
Entrada gratuita
Instagram: @imaculadaconceicaodemaria
Arraiá da Cristo
Data: 10, 11 e 12 de julho
Horário: 18h
Local: Paróquia Cristo Redentor, EQNL 6/8 - Taguatinga Norte
Entrada gratuita
Instagram: @paroquiacristoredentordf