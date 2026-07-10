Festas julinas recheiam a programação cultural deste fim de semana no DF

23/06/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Arraiá da Paróquia São Pio no Sudoeste. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Junho acabou, mas as comemorações populares de São João continuam em peso pelo quadradinho. São 24 festas gratuitas espalhadas pelo Plano Piloto, Recanto das Emas, Ceilândia, Gama, Sobradinho, Taguatinga, Águas Claras, Brazlândia, Gama, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo e Samambaia programadas para este fim de semana.

Veja a programação deste final de semana selecionada pelo Correio:

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Águas Claras

Arraiá do Bom Jesus dos Aflitos

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: Dia 10 (sexta) às 19h, dia 11 (sábado) às 18h e dia 12 (domingo) às 17h

Local: Capela Santa Clara de Assis, QS 5, Rua 600, lote 22 - Areal

Entrada gratuita

Instagram: @paroquiabja

Asa Sul

Arraiá Dazasul

Data: 11 e 12 de julho

Horário: 17h

Local: Estacionamento do Colégio La Salle, 906 Sul - Asa Sul

Entrada gratuita

Instagram: @shalombrasilia

Arraiá de São Camilo

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: Dia 10 (sexta) às 18h, dia 11 (sábado) e dia 12 (domingo) às 17h

Local: Paróquia São Camilo, Entre Quadra Sul 303/304 - Asa Sul

Entrada gratuita

Instagram: @paroquiasaocamilodf

Arraiá do Sagrado

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 18h

Local: Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, L2 Sul, quadra 615 - Asa Sul

Entrada gratuita

Instagram: @sagrado_merces

Arraiá do Surdo

Data: 11 de julho

Horário: 16h30

Local: Instituto Nossa Senhora do Brasil, 714/914 Sul - Asa Sul

Entrada gratuita

Instagram: @inoseblibras

Brazlândia

Arraiá de São José

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 10 (sexta) às 19h30 e 11 (sábado) e 12 (domingo) às 18h

Local: Praça da Bíblia - Brazlândia

Entrada gratuita

Instagram: @psjbrazlandia

Ceilândia

Festa Julina São Pedro

Data: 11 e 12 de julho

Horário: 18h

Local: Paróquia São Pedro Apóstolo, EQNP 12/16 P. Sul - Ceilândia

Entrada gratuita

Instagram: @paroquiasaopedropsul

Cruzeiro

Festa Julina Nossa Senhora das Dores

Data: 11 e 12 de julho

Horário: 18h

Local: Paróquia Nossa Senhora das Dores, Quadra 3 bloco H - Cruzeiro Velho

Entrada gratuita

Instagram: @nsdores

Gama

Arraiá da Aparecida

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 20h

Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Área Especial 1 Praça 1, Setor Oeste - Gama

Entrada gratuita

Instagram: @paroquia_nsa_aparecida

Festa da Padroeira Nossa Senhora do Carmo

Data: 9 a 12 de julho

Horário: 18h

Local: Paróquia Nossa Senhora do Carmo, St. Leste EQ 4/6 - Gama

Entrada gratuita

Instagram: @paroquianossasenhora.carmo

Núcleo Bandeirante

Quermesse de Yayá

Data: 11 de julho

Horário: 17h

Local: SIBS Quadra 03, Conjunto C, Lote 30 - Núcleo Bandeirante

Entrada gratuita mediante 1kg de alimento não perecível

Instagram: @_mariaconga_

Recanto das Emas

Arraiá do Chiquin

Data: 11 e 12 de julho

Horário: 18h

Local: Capela São Francisco de Assis, Núcleo Rural Casa Grande - Recanto das Emas

Entrada gratuita

Instagram: @capelasaofrancisco

Arraiá do Seu Zé

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 19h

Local: Paróquia São José Operário, Q 603 - Recanto das Emas

Entrada gratuita

Instagram: @psaojoseoperario

Arraiá de São Rafael

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 10 (sexta) e 11 (sábado) às 20h30 e 12 (domingo) às 18h

Local: Ermida da Mãe Rainha Poderoso Refúgio, Quadra 309 - Recanto das Emas

Entrada: R$ 2,00

Instagram: @psaorafael

Riacho Fundo

Arraiá da Medalha

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 19h30

Local: Santuário Nossa Senhora da Medalha Milagrosa

Entrada gratuita

Instagram: @raiosdamedalha

Samambaia

Arraiá da Luz

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 19h

Local: Estacionamento em frente à Paróquia Santa Luzia, QS 302 - Samambaia Sul

Entrada gratuita

Instagram: @santaluzia13

Arraiá da Rocha Eterna

Data: 11 de julho

Horário: 18h

Local: Igreja Evangélica Luterana, QS 402 Conj. S Lote 3 - Samambaia

Entrada gratuita

Instagram: @ielb.rochaeterna

Santa Maria

Arraiá das Rosas

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 19h

Local: Paróquia Santa Mãe de Deus, CL 215/216 - Santa Maria

Entrada gratuita

Instagram: @paroquiasantamaededeus

Sobradinho

Gingaía - Arraiá do Pedagoginga

Data: 11 de julho

Horário: 12h

Local: CEM 04 de Sobradinho II

Entrada gratuita

Instagram: @pedagoginga

Arraiá São Mateus

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 18h

Local: Estacionamento da Click, Setor de Mansões ES 7B - Sobradinho II

Entrada gratuita

Instagram: @paroquiasaomateusdf

Taguatinga

Festa Julina da QNL 24

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 19h

Local: Praça da QNL 24 - Taguatinga

Entrada gratuita

Instagram: @arraiadaqnl24

Arraiá da Gaviões da Fiel

Data: 11 de julho

Horário: 18h

Local: Subsede Gaviões da Fiel, M Norte - Taguatinga

Entrada gratuita

Instagram: @gavioessubsedebrasilia

Arraiá da Imaculada

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 18h

Local: Paróquia Imaculada Conceição de Maria, Setor de Mansões de Taguatinga - Taguatinga

Entrada gratuita

Instagram: @imaculadaconceicaodemaria

Arraiá da Cristo

Data: 10, 11 e 12 de julho

Horário: 18h

Local: Paróquia Cristo Redentor, EQNL 6/8 - Taguatinga Norte

Entrada gratuita

Instagram: @paroquiacristoredentordf



