Arraiá do Clube da Saúde celebra uma década de tradição

O Arraiá da Saúde realiza sua 10ª edição hoje, às 18h, no Guará - (crédito: Divulgação)

Após completar 10 anos de história, o Clube da Saúde recebe, nesta sexta-feria (9/7), a partir das 18h, cerca de 2.500 pessoas para mais uma edição do seu tradicional arraiá. Com o objetivo de reunir famílias inteiras em torno de músicas, danças, comidas típicas e celebração cultural, o Arraiá da Saúde traz uma programação com as atrações Quadrilha Matulão, Thalita Rangel, Banda Squema 6 e Marcos Roger. Além das apresentações, o evento inclui espaço kids e uma feira de artesanatos. A festa julina é gratuita para associados e, para convidados, os ingressos custam R$ 25.

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Criada em 2016 em parceria com o Samu, a festa ganhou identidade própria nos últimos cinco anos e, hoje, faz parte do calendário afetivo de quem frequenta o clube. "A festa junina está incrustada na nossa cultura, e manter isso vivo é muito importante, até para as futuras gerações", afirma Acácio Rodrigues, responsável pelo evento. Para as crianças, as atividades incluem brinquedos infláveis, brinquedoteca com monitores e touro mecânico.

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O otimismo para a edição atual também é sustentado pelo maior aporte na estrutura do evento. Segundo o organizador, houve um alto investimento na decoração temática e na contratação de atrações amplamente reconhecidas no Distrito Federal. "A expectativa é grande. O público pode esperar muita alegria, animação, música de qualidade e o melhor das comidas e bebidas típicas", declara Acácio.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco