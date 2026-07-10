Cometa Cenas traz peças, oficinas e debates para a UnB neste fim de semana

Realizado a cada semestre, o projeto Cometa Cenas chega à 79ª edição, com um programa que reúne peças, oficinas, laboratório de crítica, seminários e debates organizados pelos alunos do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília (UnB). Criado pelo professor, ator e diretor João Antônio, em 1984 ,como um projeto de extensão para a formação dos alunos, o projeto apresenta produções ancoradas nas disciplinas cursadas pelos alunos. A ideia é apresentar espetáculos dos estudantes e oferecer a oportunidade de trabalharem em vários ramos da criação teatral como um ensaio para o cenário que vão encontrar ao sair da universidade.
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Este ano, sob a coordenação dos professores Caísa Tibúrcio e Tiago Mundim, o projeto ocupa o Departamento de Artes Cênicas (CEN) e o ICC com produções variadas fruto de estudos e pesquisas nas disciplinas do curso. "São os alunos que fazem tudo", explica Caísa. "É uma formação técnica, de produção, para os próprios alunos conseguirem fazer a divulgação dos seus trabalhos e entenderem que, como artista, a gente,muitas vezes, tem que se autoproduzir. O Cometa Cenas é um espaço de formação."
A programação dura sete dias e, este ano, o ator convidado foi Zé Regino, que abriu o projeto com a peça Catástrofe — O Concerto. Durante o evento, haverá também a participação do Laboratório de Crítica (Lacri), que acompanha e produz textos sobre os espetáculos.
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Algumas das edições passadas do Cometa Cenas foram realizadas sob o mote de temas fornecidos por alunos e professores, mas, este ano, Caísa e Tiago decidiram deixar as temáticas mais livres. A intenção foi evitar produções direcionadas. Mesmo assim, Caísa identificou preocupações comuns entre os estudantes, inquietações que acabaram refletindo nos espetáculos. "Fizemos uma pesquisa com todos os projetos montados na diplomação e percebemos que existia uma unidade, com textos e projetos que traziam questionamentos sobre a sociedade, o capitalismo, o consumo, a violência institucional, as guerras", conta. "São propostas que os alunos trazem. É um curso que tem muito essa relação com a sociedade, sempre nesse sentido de estar interpretando o mundo. O tempo inteiro isso é discutido."
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Confira a programação
Sexta-feira (10/7)
OBLÍQUO: deixa o cu falar (90 min)
Horário: 10h
Tipo: Performance
Local: BT-16 (cen/unb)
Idealizador: Clovis Jangasto
Performer’s: Projeto de Extensão - Modelo Vivo e Samantha Gregório
Extra Ordinárias (30 min)
Tipo:Performance
Horário: 11h
Local: B1-51 (CEN/unb)
Direção: Felícia Johansson
Disciplina: Prática de Montagem em Educação
Oficina com Zé Regino: corpo cômico (120 min)
Horário: 13h
Tipo: Oficina
Local: bss-51 (cen/unb)
COORDENADOR da oficina: Zé Regino
Piquenique no Front (60 min)
Tipo: Teatral/Perfomance
Horário: 1ª sessão: 16h - 2ª sessão: 19h30
Local: BSS-51 (cen/unb)
Direção: Alisson Luandê e Bidô Galvão
Disciplina: Interpretação e Montagem & Prática de Montagem
LIQUIDAÇÃO (70 MIN)
Tipo: Teatral/Perfomance
Horário: 1ª sessão: 18h - 2ª sessão: 20h30
Local: BSS-59 (cen/unb)
Direção: Alice Stefânia
Disciplina: Projeto em Interpretação Teatral (PIT)
Conte-me Tudo, não me esconda nada - RODA DE CONVERSA COM MANU MATUSQUELA, MIQUÉIAS PAZ, MURILO GROSSI E FLAMA MOSSRI. MEDIAÇÃO DE CÉSAR LIGNELLI (90 min)
Tipo:Divulgação e distribuição de livros
Horário: 19h
Local: B1-16 (cen/unb)
Proponente: André Mendes
CASO ISOLADO: MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA AO PRIMEIRO SEMESTRE (45 min)
Tipo: TEatro Fórum
Horário: 20h
Local: BT-16 (cen/unb)
Direção: Érika Leandro
Orientador: Jackson Tea
Sábado (11/7)
B&W Restaurante (25 min)
Tipo: Teatral/Perfomance
Horário: 11h
Local: BT-16 (cen/unb)
Direção: Carol Palau
Orientação: Simone Reis
Disciplina: Direção I
OBLÍQUO: deixa o cu falar (90 MIN)
Tipo: Performance
Horário: 15h
Local: BT-16 (cen/unb)
Idealizador: Clovis Jangasto
Performer’s: Projeto de Extensão - Modelo Vivo e Samantha Gregório
4° Cenas de Estágio (180 min)
Tipo: Exposição com roda de conversa, comunicações performativas e piquenique
Horário: 15h
Local: Jardim de Figueiras no (CEN/UnB)
Disciplina: Estágios
Professores responsáveis: Ada Luana de Almeida, Fabiana MarroNe, Franciane Kanzelumuka S. de Paula, Julia Guimarães Mendes e Luciana Hartmann.
Piquenique no Front (60 min)
Tipo: Teatral/PerfORmance
Horário: 1ª sessão: 16h - 2ª sessão: 19h30
Local: BSS-51 (cen/unb)
Direção: Alisson Luandê e Bidô Galvão
Disciplina: Interpretação e Montagem & Prática de Montagem
Domingo (12/7)
Intimidades: cenas de amor e conflito (60 min)
Tipo: Teatral/Performance
Horário: 1ª sessão: 13h - 2ª sessão: 14h30
Local: B1-51 (cen/unb)
Orientação: Mari Lotti
Disciplina: Interpretação Teatral I - Noturno
Piquenique no Front (60 MIN)
Tipo: Teatral/Perfomance
Horário: 1ª sessão: 16h - 2ª sessão: 19h
Local: BSS-51 (cen/unb)
Orientador: Alisson Luandê e Bidô Galvão
Disciplina: Interpretação e Montagem & Prática de Montagem
LIQUIDAÇÃO (70 MIN)
Tipo: Teatral/Perfomance
Horário: 1ª sessão: 17h30 - 2ª sessão: 20h
Local: BSS-59 (cen/unb)
Orientador: Alice Stefânia
Disciplina: Projeto em Interpretação Teatral (PIT)
Tubo de Ensaios - 18° Tubo do Futuro (420 min)
Tipo: Teatral/Performance
Horário: 20h30
Local: ICC Sul e Centro da UnB (ICC/unb)
Orientador: Simone Reis
Disciplina: Intepretação Teatral IV; Pensamento LGBT Brasileiro; Diciplina PPGFI