Cometa Cenas traz peças, oficinas e debates para a UnB neste fim de semana

Realizado a cada semestre, o projeto Cometa Cenas chega à 79ª edição, com um programa que reúne peças, oficinas, laboratório de crítica, seminários e debates organizados pelos alunos do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília (UnB). Criado pelo professor, ator e diretor João Antônio, em 1984 ,como um projeto de extensão para a formação dos alunos, o projeto apresenta produções ancoradas nas disciplinas cursadas pelos alunos. A ideia é apresentar espetáculos dos estudantes e oferecer a oportunidade de trabalharem em vários ramos da criação teatral como um ensaio para o cenário que vão encontrar ao sair da universidade.

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Este ano, sob a coordenação dos professores Caísa Tibúrcio e Tiago Mundim, o projeto ocupa o Departamento de Artes Cênicas (CEN) e o ICC com produções variadas fruto de estudos e pesquisas nas disciplinas do curso. "São os alunos que fazem tudo", explica Caísa. "É uma formação técnica, de produção, para os próprios alunos conseguirem fazer a divulgação dos seus trabalhos e entenderem que, como artista, a gente,muitas vezes, tem que se autoproduzir. O Cometa Cenas é um espaço de formação."

A programação dura sete dias e, este ano, o ator convidado foi Zé Regino, que abriu o projeto com a peça Catástrofe — O Concerto. Durante o evento, haverá também a participação do Laboratório de Crítica (Lacri), que acompanha e produz textos sobre os espetáculos.

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Algumas das edições passadas do Cometa Cenas foram realizadas sob o mote de temas fornecidos por alunos e professores, mas, este ano, Caísa e Tiago decidiram deixar as temáticas mais livres. A intenção foi evitar produções direcionadas. Mesmo assim, Caísa identificou preocupações comuns entre os estudantes, inquietações que acabaram refletindo nos espetáculos. "Fizemos uma pesquisa com todos os projetos montados na diplomação e percebemos que existia uma unidade, com textos e projetos que traziam questionamentos sobre a sociedade, o capitalismo, o consumo, a violência institucional, as guerras", conta. "São propostas que os alunos trazem. É um curso que tem muito essa relação com a sociedade, sempre nesse sentido de estar interpretando o mundo. O tempo inteiro isso é discutido."

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Confira a programação





Sexta-feira (10/7)







OBLÍQUO: deixa o cu falar (90 min)

Horário: 10h

Tipo: Performance

Local: BT-16 (cen/unb)

Idealizador: Clovis Jangasto

Performer’s: Projeto de Extensão - Modelo Vivo e Samantha Gregório







Extra Ordinárias (30 min)

Tipo:Performance

Horário: 11h

Local: B1-51 (CEN/unb)

Direção: Felícia Johansson

Disciplina: Prática de Montagem em Educação







Oficina com Zé Regino: corpo cômico (120 min)

Horário: 13h

Tipo: Oficina

Local: bss-51 (cen/unb)





COORDENADOR da oficina: Zé Regino



Piquenique no Front (60 min)

Tipo: Teatral/Perfomance

Horário: 1ª sessão: 16h - 2ª sessão: 19h30

Local: BSS-51 (cen/unb)

Direção: Alisson Luandê e Bidô Galvão

Disciplina: Interpretação e Montagem & Prática de Montagem

LIQUIDAÇÃO (70 MIN)

Tipo: Teatral/Perfomance

Horário: 1ª sessão: 18h - 2ª sessão: 20h30

Local: BSS-59 (cen/unb)

Direção: Alice Stefânia

Disciplina: Projeto em Interpretação Teatral (PIT)



Conte-me Tudo, não me esconda nada - RODA DE CONVERSA COM MANU MATUSQUELA, MIQUÉIAS PAZ, MURILO GROSSI E FLAMA MOSSRI. MEDIAÇÃO DE CÉSAR LIGNELLI (90 min)

Tipo:Divulgação e distribuição de livros

Horário: 19h

Local: B1-16 (cen/unb)

Proponente: André Mendes

CASO ISOLADO: MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA AO PRIMEIRO SEMESTRE (45 min)

Tipo: TEatro Fórum

Horário: 20h

Local: BT-16 (cen/unb)

Direção: Érika Leandro

Orientador: Jackson Tea

Sábado (11/7)



B&W Restaurante (25 min)

Tipo: Teatral/Perfomance

Horário: 11h

Local: BT-16 (cen/unb)

Direção: Carol Palau

Orientação: Simone Reis

Disciplina: Direção I







OBLÍQUO: deixa o cu falar (90 MIN)

Tipo: Performance

Horário: 15h

Local: BT-16 (cen/unb)

Idealizador: Clovis Jangasto

Performer’s: Projeto de Extensão - Modelo Vivo e Samantha Gregório







4° Cenas de Estágio (180 min)

Tipo: Exposição com roda de conversa, comunicações performativas e piquenique

Horário: 15h

Local: Jardim de Figueiras no (CEN/UnB)

Disciplina: Estágios

Professores responsáveis: Ada Luana de Almeida, Fabiana MarroNe, Franciane Kanzelumuka S. de Paula, Julia Guimarães Mendes e Luciana Hartmann.







Piquenique no Front (60 min)

Tipo: Teatral/PerfORmance

Horário: 1ª sessão: 16h - 2ª sessão: 19h30

Local: BSS-51 (cen/unb)

Direção: Alisson Luandê e Bidô Galvão

Disciplina: Interpretação e Montagem & Prática de Montagem



















Domingo (12/7)





Intimidades: cenas de amor e conflito (60 min)

Tipo: Teatral/Performance

Horário: 1ª sessão: 13h - 2ª sessão: 14h30

Local: B1-51 (cen/unb)

Orientação: Mari Lotti

Disciplina: Interpretação Teatral I - Noturno







Piquenique no Front (60 MIN)

Tipo: Teatral/Perfomance

Horário: 1ª sessão: 16h - 2ª sessão: 19h

Local: BSS-51 (cen/unb)

Orientador: Alisson Luandê e Bidô Galvão

Disciplina: Interpretação e Montagem & Prática de Montagem







LIQUIDAÇÃO (70 MIN)

Tipo: Teatral/Perfomance

Horário: 1ª sessão: 17h30 - 2ª sessão: 20h

Local: BSS-59 (cen/unb)

Orientador: Alice Stefânia

Disciplina: Projeto em Interpretação Teatral (PIT)









Tubo de Ensaios - 18° Tubo do Futuro (420 min)

Tipo: Teatral/Performance

Horário: 20h30

Local: ICC Sul e Centro da UnB (ICC/unb)

Orientador: Simone Reis

Disciplina: Intepretação Teatral IV; Pensamento LGBT Brasileiro; Diciplina PPGFI













