Amigos de José Salomão lamentam morte de professor emérito da UnB

A morte de José Salomão David Amorim, 89 anos, na tarde desta sexta-feira (10/7), causou repercussão na esfera da comunicação brasileira. Com atuações importantes na Universidade de Brasília (UnB), Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação (SOCICOM) e a Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação (ALAIC), colegas lamentaram a partida do professor.

Salomão foi professor da Universidade de Brasília (UnB) entre 1970 e 1993. Entre suas colaborações com a universidade estão a participação na criação do jornal-laboratório Campus, idealização do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília e também a colaboração na criação da proposta da Rádio UnB, na década de 1980.

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“A Universidade de Brasília perde um de seus principais pensadores, liderança incansável na defesa da educação superior pública e da democracia”, disse a reitora da UnB, Rozana Naves. Ela também ressaltou as contribuições que Salomão teve na área da comunicação. “O professor é reconhecido pela contribuição científica na área da comunicação, em particular das políticas públicas em comunicação. Deixa um legado inestimável. Lamentamos muito a sua partida”, acrescentou.

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A diretora da Faculdade de Comunicação da UnB (FAC-UnB) Dione Moura afirmou que “o professor Salomão é, e continuará sendo, uma referência fundadora do pensamento crítico comunicacional latino americano”. Ela ainda destacou que o pensamento do docente será um norte para uma comunidade cidadã. “O pensamento crítico gera uma prática ética e, portanto, é uma forma de enfrentar a desinformação. Isso nos ensinou o mestre Salomão Amorim”, pontuou.

Márcia Marques, chefe do Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação (FAC) da UnB, destacou a importância de Salomão para a criação do bloco de disciplinas que originou o jornal-laboratório da universidade, em 1970. “Mais do que espaço de prática, o professor entendeu que ali se encontrava um espaço pedagógico para a prática, modelo pioneiro para muitas experiências que se seguiram com a obrigatoriedade de produção de jornal laboratório nos cursos de jornalismo no Brasil em 1979”, disse.

A morte de Salomão também foi sentida por colegas e profissionais de outras empresas que o professor teve um papel fundamental. “A Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação (ALAIC) manifesta seu profundo reconhecimento à trajetória do professor José Salomão David Amorim, cuja atuação deixou uma marca significativa na formação de profissionais e pesquisadores baseados no diálogo e no compromisso da universidade com a sociedade. Muito obrigado por tudo, professor Salomão”, lamentou Fernando Oliveira Paulino, professor da UnB e presidente da ALAIC.