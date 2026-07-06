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Durante patrulhamento, PMDF recupera ônibus furtado em Santa Maria

A ocorrência foi atendida após o proprietário acionar e informar à polícia sobre a localização do veículo

Os policiais encontraram o veículo em Santa Maria - (crédito: Divulgação/PMDF)
Os policiais encontraram o veículo em Santa Maria - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou um ônibus que foi furtado na tarde do último sábado (4). O veículo foi encontrado durante um patrulhamento ostensivo no estacionamento Quadra 202, nas proximidades do Condomínio Total Ville, em Santa Maria.

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A ocorrência foi atendida após um homem, que se identificou como dono de um ônibus Mercedes-Benz, informar à PMDF sobre a localização do veículo que havia sido furtado no dia anterior. O proprietário pediu o apoio das equipes para realizar a recuperação do bem com segurança.

Assim que os policiais encontraram o veículo no lugar informado pelo sujeito, as equipes da PMDF realizaram a consulta nos sistemas operacionais de segurança pública, da qual foi registrada um furto de ônibus. 

O veículo e o proprietário foram encaminhados para 33ª Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos de polícia judiciária e formalização da restituição do veículo ao legítimo dono.

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/07/2026 15:29
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