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Motorista morre após colisão entre carro e árvore no Parque da Cidade

O motorista morreu após colidir o carro que dirigia contra uma árvore, próximo ao estacionamento 5 do Parque da Cidade. Duas crianças também ocupavam o veículo

Homem morre após colisão entre carro e árvore, próximo ao estacionamento 5 do Parque da Cidade - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Homem morre após colisão entre carro e árvore, próximo ao estacionamento 5 do Parque da Cidade - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motorista morreu, na noite desta sexta-feira (10/7), após uma colisão entre o carro que dirigia e uma árvore, próximo ao estacionamento 5 do Parque da Cidade. A morte foi declarada no local pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A equipe ainda atendeu duas crianças que também ocupavam o automóvel, uma delas precisou ser desencarcerada do veículo.

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Os bombeiros realizaram a sinalização da área e o gerenciamento de riscos, além de encaminharem as crianças ao hospital para avaliação médica. Para o atendimento, foram empenhadas quatro viaturas de socorro.

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Ainda não se sabe a dinâmica do sinistro. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para os procedimentos periciais.

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Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 11/07/2026 09:48 / atualizado em 11/07/2026 09:49
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