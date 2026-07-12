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Doação de órgãos

Bombeiros e FAB se unem para garantir entrega de coração a para transplante no DF

Órgão captado em Goiânia chegou a Brasília em aeronave da FAB e foi levado pelo CBMDF ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal para garantir rapidez no procedimento

helicóptero leva coração para transplante no HFA - (crédito: Divulgação CBMDF)
helicóptero leva coração para transplante no HFA - (crédito: Divulgação CBMDF)

Uma corrida contra o tempo mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde deste domingo (12/7). A corporação foi acionada às 15h50 para transportar, de helicóptero, um coração destinado a transplante, levando o órgão da Base Aérea de Brasília até o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (INCOR-DF), localizado no Hospital das Forças Armadas (HFA).

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O coração foi captado em Goiânia (GO) e chegou à capital federal em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Assim que o avião pousou, a equipe do 1º Esquadrão de Aviação Operacional (1º Esav) do CBMDF recebeu o órgão e iniciou imediatamente o translado.

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A missão foi realizada pela aeronave Resgate 08 da corporação, que levou o coração diretamente ao INCOR-DF. A rapidez no transporte é fundamental para preservar a viabilidade do órgão e permitir a realização do procedimento cirúrgico dentro do tempo necessário.

Segundo o CBMDF, a atuação da corporação se encerra com a entrega do órgão ao hospital. 

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 12/07/2026 19:52
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