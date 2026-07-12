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Zoológico de Brasília

Invasão de recinto do Zoo de Brasília: relembre outros casos, inclusive com morte

Episódio recente da invasão do recinto do elefante Chocolate lembra a morte trágica do sargento o Exército Sílvio Hollenbach, que pulou no fosso das ariranhas para salvar um menino que brincava em cima da grade e caiu

Morte de sargento que salvou menino no Zoo completa 48 anos - (crédito: .)
Morte de sargento que salvou menino no Zoo completa 48 anos - (crédito: .)

A rápida ação da equipe de segurança da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, na manhã do último sábado (11/7), evitou uma tragédia no recinto do elefante Chocolate. Uma mulher pulou a grade e entrou no espaço do animal, mas foi contida e retirada, imediatamente, pelos vigilantes, sem que ficasse ferida ou ferisse Chocolate. O episódio traz à memória o histórico de outros brasilienses que fizeram a mesma coisa ao longo das décadas.

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Heroísmo no fosso das ariranhas (1977)

O caso mais emblemático e antigo registrado no local ocorreu em 30 de agosto de 1977, evidenciando o perigo extremo de ignorar os limites de observação. O então adolescente Adilson Florêncio da Costa, de 13 anos, subiu na cerca do tanque das ariranhas, desequilibrou-se e caiu no recinto dos mamíferos semiaquáticos.

O sargento do Exército Sílvio Hollenbach, que passeava com a família, agiu de forma heróica e saltou no fosso para resgatar o garoto. Adilson foi retirado com vida, mas o militar acabou cercado e atacado pelos animais. Hollenbach recebeu mais de 100 mordidas e, apesar de receber atendimento médico emergencial intensivo por três dias, não resistiu às infecções decorrentes dos ferimentos. Em homenagem a ele, o Zoo de Brasília leva seu nome. 

Esta foto foi publicada originalmente na edição de 31 de agosto de 1977 do Correio.
Esta foto foi publicada originalmente na edição de 31 de agosto de 1977 do Correio. (foto: .)

Invasão por engajamento (2025)

Em março de 2025, o setor dos elefantes foi alvo de uma ação irresponsável de um influenciador digital de 25 anos. Ele pulou no recinto com o único objetivo de gravar vídeos para obter engajamento na internet. As investigações apontaram que o rapaz provocou o animal de forma insistente, gerando um severo quadro de estresse que comprometeu a rotina de bem-estar e a saúde do mamífero.
A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) da PCDF conduziu o caso e indiciou formalmente o homem pelo crime de maus-tratos. Além de colocar a própria vida em risco, a atitude gerou forte repúdio da equipe técnica do Zoológico, que acionou os meios legais para garantir que a segurança e o respeito aos animais permanecessem invioláveis.  

Obrigações do visitante

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília reforça que todos os seus espaços são projetados com engenharia de segurança multinível, incluindo múltiplas grades e fossos para impedir o contato direto. O sucesso na resolução do caso atual do elefante Chocolate comprova a prontidão dos brigadistas e da vigilância. No entanto, a instituição faz um apelo para que as normas sejam respeitadas, visto que nenhuma estrutura anula o risco quando há violação deliberada dos perímetros por parte do público.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 12/07/2026 16:47 / atualizado em 12/07/2026 17:11
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