Acolhimento no Recanto das Emas: veja locais da ação desta segunda

Pessoas em situação de rua no Recanto das Emas receberão oferta de acolhimento e assistência social a partir das 9h desta segunda-feira (13/7). A ação ocorrerá em diferentes endereços da cidade.
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Após o atendimento, os pertences dos atendidos serão transportados para o local indicado por eles. Caso não exista um ponto fixo, os objetos pessoais serão guardados em um depósito para retirada em até 60 dias, sem custo.
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A divulgação prévia da iniciativa segue uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976.
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A determinação obriga o Poder Executivo Distrital a divulgar com antecedência o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana. Também exige informações claras sobre a destinação de bens, o local de armazenamento e o procedimento para recuperação dos itens.
Pontos de ação nesta segunda (13)
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Quadra 206, lote 11/15, próximo à igreja Ministério da Fé
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Quadra 300, restaurante comunitário
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Quadra 300, restaurante Sabor da Roça
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Quadra 300, atrás do Tatuzão
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Quadra 104
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Quadra 108
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Entrada do Recanto, BR-060
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Passarela da quadra 101
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.