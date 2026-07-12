Acolhimento no Recanto das Emas: veja locais da ação desta segunda

Equipes realizam ação de acolhimento e zeladoria urbana em áreas com pessoas em situação de rua, conforme determinação judicial - (crédito: Divulgação)

Pessoas em situação de rua no Recanto das Emas receberão oferta de acolhimento e assistência social a partir das 9h desta segunda-feira (13/7). A ação ocorrerá em diferentes endereços da cidade.

Após o atendimento, os pertences dos atendidos serão transportados para o local indicado por eles. Caso não exista um ponto fixo, os objetos pessoais serão guardados em um depósito para retirada em até 60 dias, sem custo.

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A divulgação prévia da iniciativa segue uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976.

A determinação obriga o Poder Executivo Distrital a divulgar com antecedência o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana. Também exige informações claras sobre a destinação de bens, o local de armazenamento e o procedimento para recuperação dos itens.

Pontos de ação nesta segunda (13)

Quadra 206, lote 11/15, próximo à igreja Ministério da Fé

Quadra 300, restaurante comunitário

Quadra 300, restaurante Sabor da Roça

Quadra 300, atrás do Tatuzão

Quadra 104

Quadra 108

Entrada do Recanto, BR-060

Passarela da quadra 101

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.