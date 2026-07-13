Aves silvestres são resgatadas de cativeiro ilegal em Santa Maria

Cinco pessoas são autuadas por manter aves silvestres em cativeiro - (crédito: PMDF/Divulgação)

Cinco pessoas foram autuadas por crime contra a fauna após serem flagradas mantendo aves silvestres em cativeiro de forma irregular, em Santa Maria. Durante a fiscalização, foram resgatadas 10 aves nativas que eram mantidas sem autorização dos órgãos ambientais, além da apreensão de nove gaiolas e uma armadilha utilizada para captura dos animais.

Leia também: Capotamento deixa feridos e interdita trecho de rodovia em Sobradinho

Entre as aves apreendidas estavam um tuim, seis canários-da-terra, um baiano, um pássaro-preto e um periquito-de-encontro-amarelo, todas mantidas em cativeiro sem a autorização exigida pela legislação ambiental.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ação foi realizada neste domingo (12/7), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), durante fiscalizações em diferentes residências da região. Em cada imóvel onde foram constatadas irregularidades, os policiais confeccionaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Todo o material, juntamente com as aves resgatadas, foi encaminhado ao Centro de Apoio à Fauna do BPMA (CEAPA). Posteriormente, os animais serão destinados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde receberão os cuidados necessários e passarão pelos procedimentos previstos para a reabilitação e destinação da fauna silvestre.