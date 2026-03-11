Marquise de comércio desaba sobre carros em Santa Maria

Fachada estava caído sobre cerca de sete veículos - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma marquise de um estabelecimento comercial desabou na tarde desta quarta-feira (11/3) na QR 213, conjunto A, em Santa Maria, por volta de 15h.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou parte da fachada do comércio caída sobre cerca de sete veículos que estavam estacionados na área.

Os bombeiros realizaram o isolamento do espaço, fizeram o gerenciamento dos riscos e acionaram a Defesa Civil do Distrito Federal para avaliar as condições das estruturas envolvidas.

Apesar do susto, não houve vítimas. O incidente resultou apenas em danos materiais, e as causas do desabamento ainda não foram informadas.

