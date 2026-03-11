Marquise de comércio desaba sobre carros em Santa Maria

Uma marquise de um estabelecimento comercial desabou na tarde desta quarta-feira (11/3) na QR 213, conjunto A, em Santa Maria, por volta de 15h.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou parte da fachada do comércio caída sobre cerca de sete veículos que estavam estacionados na área.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Os bombeiros realizaram o isolamento do espaço, fizeram o gerenciamento dos riscos e acionaram a Defesa Civil do Distrito Federal para avaliar as condições das estruturas envolvidas.
Apesar do susto, não houve vítimas. O incidente resultou apenas em danos materiais, e as causas do desabamento ainda não foram informadas.
Veja vídeo:
Saiba Mais
- Cidades DF Obituário: 49 funerais no DF nesta quarta-feira (11/3); veja lista
- Cidades DF Homenagem com balões marca despedida de Luana Moreira, vítima de feminicídio
- Cidades DF Fonoaudiólogo é preso por suspeita de estupro de vulnerável contra criança de quatro anos
- Cidades DF "Não tem embasamento fático ou jurídico", diz Ibaneis sobre novo pedido de impeachment
- Cidades DF Aberta consulta pública ao projeto do Plano Diretor de Transporte Urbano
- Cidades DF Pedidos de justiça marcam enterro de manicure vítima do ex-marido