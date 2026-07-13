Celina Leão visita Recanto das Emas e destaca pacote de obras para a região

governadora Celina Leão (PP) , visitou o programa GDF obras, no Recanto das Emas, nesta segunda-feira (13/7). Ao lado de secretários de governo e de autoridades, ela percorreu os estandes de atendimento, conversou com a população e destacou o conjunto de investimentos que está sendo executado na cidade.

Após a visita, Celina afirmou que o programa aproxima o governo da população e permite acompanhar de perto as principais demandas da comunidade. "A gente veio ouvir essa comunidade. Todas as secretarias estão aqui e as ordens de serviço também foram assinadas. Então, nós temos mais de 30 ordens de serviço para o Recanto das Emas", afirmou.

Após a visita, Celina afirmou que o governo vai ampliar frentes de trabalho no Recanto das Emas e anunciou que mais de 30 ordens de serviço foram assinadas para atender demandas da população. Entre as ações estão a troca e reforma de 16 parquinhos, a recuperação de 15km de pavimentação asfáltica, substituição de calçadas, melhorias na avenida principal da cidade, construção de uma nova praça na Quadra 305 e a reforma de 16 quadras poliesportivas. "Uma das obras mais esperadas é o asfalto que vai ligar na região do Monjolo. São mais de R$ 14 milhões investidos", destacou.

Celina também atualizou o andamento de outras obras para a cidade. Ela informou que a licitação da feira permanente já foi realizada e que, caso não haja impugnações ao edital, a ordem de serviço deverá ser emitida nos próximos dias. Além disso, ressaltou que o Hospital do Recanto das Emas segue em construção e que o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) está pronto para ser inaugurado, dependendo apenas da instalação da rede de energia elétrica.

Durante a visita, a governadora destacou ainda os avanços na modernização da iluminação pública, com a implantação de luminárias de LED em toda a cidade e o reforço da iluminação nas quadras poliesportivas. Segundo ela, as ordens de serviço foram emitidas antes do período de vedação eleitoral e caberá à administração regional acompanhar e fiscalizar a execução de todas as obras previstas.