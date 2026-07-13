InícioCidades DF
TRÂNSITO

Motociclista morre em colisão com caminhão em Sobradinho

Colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (13/7), próximo ao Núcleo Rural Lobeiral. A dinâmica da batida será investigada

Motociclista morre após colisão com caminhão em Sobradinho - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Motociclista morre após colisão com caminhão em Sobradinho - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista morreu após colidir frontalmente com um caminhão Mercedes-Benz na manhã desta segunda-feira (13/7), nas proximidades do Núcleo Rural Lobeiral, em Sobradinho. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o condutor da motocicleta Honda já não apresentava sinais vitais. O óbito foi declarado ainda na pista.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Durante o atendimento, as equipes de resgate isolaram uma faixa da via para garantir a segurança dos socorristas e preservar o local da ocorrência, conforme os protocolos de atendimento a vítimas de trauma.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a ocorrência, enquanto a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar os levantamentos que irão auxiliar na investigação das circunstâncias do acidente.

O CBMDF informou que, até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 13/07/2026 12:09 / atualizado em 13/07/2026 12:20
SIGA
x