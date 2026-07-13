Motociclista morre em colisão com caminhão em Sobradinho

Um motociclista morreu após colidir frontalmente com um caminhão Mercedes-Benz na manhã desta segunda-feira (13/7), nas proximidades do Núcleo Rural Lobeiral, em Sobradinho. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o condutor da motocicleta Honda já não apresentava sinais vitais. O óbito foi declarado ainda na pista.
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Durante o atendimento, as equipes de resgate isolaram uma faixa da via para garantir a segurança dos socorristas e preservar o local da ocorrência, conforme os protocolos de atendimento a vítimas de trauma.
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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a ocorrência, enquanto a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar os levantamentos que irão auxiliar na investigação das circunstâncias do acidente.
O CBMDF informou que, até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão.