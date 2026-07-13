"Apuração rígida" diz Celina Leão sobre morte de paciente no Base

Celina Leão afirmou que determinou uma apuração rigorosa sobre a morte do vigilante Rodrigo Resende do Prado, de 48 anos, na recepção do Hospital de Base enquanto aguardava atendimento - (crédito: Davi Cruz/CB)

"O que foi repassado para nós foi que ele chegou, fez a ficha, sentou e logo passou mal, mas a gente vai investigar. Estamos apurando e a determinação é apuração rígida de qualquer tipo de falta de atendimento à população do DF", declarou a governadora.

Celina Leão informou que, de acordo com as informações preliminares recebidas pelo GDF, Rodrigo realizou o cadastro na unidade e, ao retornar para o assento, sofreu um mal súbito. “Estamos apurando, inclusive, esse tempo de espera. Segundo o próprio Iges, foi atendido na hora, mas veio a óbito. A nossa firmeza sempre é que isso seja apurado com rigor", afirmou.

Celina também destacou que acompanha de perto a situação da rede pública de saúde e citou medidas adotadas pelo governo para ampliar a capacidade de atendimento. "Faço reunião duas a três vezes com o meu secretário de Saúde. Tenho visitado as unidades básicas temos colocado recursos. Não vamos deixar nada sem investigação", completou.

secretário de Saúde, Juracy Cavalcante , informou que uma apuração foi aberta imediatamente para reconstituir todo o atendimento prestado ao paciente e verificar se houve negligência por parte de algum profissional.

"Tivemos uma reunião hoje para levantar o passo a passo desse atendimento. Abrimos uma apuração imediata porque não queremos que esse tipo de situação aconteça. Se alguém dentro do hospital negligenciou parte do atendimento, queremos tirar todas as conclusões para que isso não volte a se repetir", afirmou o titular da pasta.

Segundo o secretário, a secretaria já dispõe de um levantamento detalhado da movimentação do paciente dentro da unidade, incluindo registros de entrada, atendimento e imagens das câmeras de segurança. "Estamos analisando passo a passo. Ainda não posso detalhar tudo, mas já temos os horários de entrada, do cadastro e toda a movimentação dele. As imagens também mostram um momento em que ele pede para sair e o segurança tenta convencê-lo, mas ele deixa o hospital. Estamos buscando uma maneira para que esse episódio não se repita", disse.

Parentes afirmam que homem chegou com fortes dores e dificuldade para respirar (foto: Reprodução: brasiliaironica)

Entenda o caso

O episódio ocorreu no início da tarde de domingo (12/7). Rodrigo Resende do Prado foi levado ao Hospital de Base pela irmã e pelo cunhado após sentir fortes dores no peito. Enquanto aguardava atendimento, o quadro evoluiu para falta de ar, ele perdeu a consciência e morreu antes de ser avaliado por um médico.

Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informou que toda a assistência prestada ao paciente seguiu os protocolos técnicos e que instaurou uma apuração interna para analisar todas as circunstâncias relacionadas ao atendimento.