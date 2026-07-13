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Crime

Professor é encontrado morto na própria casa em Valparaíso (GO)

Polícia Civil do Estado do Goiás investiga possível homicídio do docente Marcos Rogério Costa

O professor foi encontrado sem vida por uma funcionária na última sexta-feira (10/7) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
O professor foi encontrado sem vida por uma funcionária na última sexta-feira (10/7) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Desaparecido havia cerca de cinco dias, o professor Marcos Rogério da Costa foi encontrado morto dentro da própria residência, em Valparaíso de Goiás (GO). O corpo foi localizado na última sexta-feira (10/7), após uma funcionária que iria realizar um serviço no imóvel encontrar a vítima e acionar a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

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Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada como crime contra a vida. Ainda na sexta-feira, equipes da Polícia Técnico-Científica realizaram a perícia no local, enquanto a Polícia Civil deu início às investigações para esclarecer as circunstâncias da morte.

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O inquérito policial foi instaurado para apurar um possível homicídio. Ao longo do fim de semana, os investigadores deram continuidade à coleta de informações e demais diligências relacionadas ao caso.

Nas redes sociais, conhecidos lamentaram a morte do professor e prestaram homenagens à vítima. Publicações também mencionam que ele teria sido alvo de violência, mas a Polícia Civil não confirmou detalhes sobre a dinâmica do crime.

Até o momento, a PCGO não informou em qual instituição Marcos Rogério da Costa lecionava, nem divulgou informações sobre suspeitos, motivação ou a forma como o crime teria sido cometido. As investigações seguem em andamento.

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 13/07/2026 12:22
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