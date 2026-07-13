Capela ligada à FSSPX reage à nota da Arquidiocese: "não somos cismáticos"

A Capela Santo Atanásio, localizada em Ceilândia e vinculada à Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), afirmou que recebeu "com muita paz" a nota pastoral divulgada pela Arquidiocese de Brasília, que orienta os fiéis a não frequentarem celebrações realizadas no local. Segundo a comunidade, o posicionamento do cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, apenas tornou explícita a aplicação, no âmbito da capela, do decreto publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé em 2 de julho, após as ordenações episcopais realizadas sem autorização do papa Leão XIV.

Em nota assinada pelo Padre Françoá Costa, a comunidade reconhece que está vinculada à FSSPX e que o sacerdote participou das ordenações ocorridas em 1º de julho, em Écône, na Suíça. Apesar disso, a capela sustenta que, de acordo com os dispositivos do Código de Direito Canônico, seus integrantes "não são nem cismáticos nem excomungados" e afirma que os sacramentos celebrados no local são "válidos e lícitos" em razão do que chama de "jurisdição de suplência".

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A nota reafirma a posição doutrinária da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e a rejeição ao Concílio Vaticano II e à reforma litúrgica promovida pelo papa Paulo VI. Segundo o texto, a comunidade não pretende alterar esse posicionamento como condição para uma eventual reconciliação com a Santa Sé e continuará celebrando a missa segundo o rito tradicional anterior ao Concílio.

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A manifestação foi divulgada após a Arquidiocese de Brasília alertar que a Capela Santo Atanásio está vinculada à FSSPX e, por isso, encontra-se abrangida pelo decreto do Vaticano que declarou em situação de cisma os bispos envolvidos nas ordenações episcopais sem mandato pontifício. A orientação da Arquidiocese é para que os católicos não participem das celebrações promovidas pela comunidade.

Segunda expulsão da Fraternidade

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) voltou a ser declarada em situação de cisma pelo Vaticano após realizar, em 1º de julho de 2026 (38 anos após a primeira expulsão), a ordenação de quatro bispos em Écône, na Suíça, sem autorização do papa Leão XIV, levando à excomunhão dos bispos envolvidos e dos quatro novos prelados.

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O grupo havia sido expulso da Igreja em 1988, quando o arcebispo Marcel Lefebvre (fundador da fraternidade), ordenou quatro bispos sem a autorização oficial do Papa João Paulo II. A pena havia sido suspensa pelo Papa Bento XVI, numa tentativa de reconciliação.

Leia a nota na íntegra:

A Capela Santo Atanásio, situada na Ceilândia (DF), é uma comunidade católica unida à Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), portanto, pelas nossas posições doutrinárias dentro da Igreja Católica, já estávamos incluídos no decreto de excomunhão e declaração de cisma do dia 2 de julho de 2026, do Dicastério para a Doutrina da Fé, após as Sagrações Episcopais, ocorridas em Écône (Suiça) no dia 1º de julho, na qual eu, Pe. Françoá Costa, participei. O Cardeal de Brasília, Dom Paulo Cézar Costa, apenas explicitou aquilo que já estava no Decreto do Dicastério de Roma para o caso concreto da Capela Santo Atanásio.

Recebemos a Nota Pastoral do Cardeal e da Arquidiocese de Brasília com muita paz, pois sabemos que segundo os Cânones 751, 1323 e 1324 do Código de Direito Canônico da Igreja Católica não somos nem cismáticos nem excomungados. Afirmamos também que devido à "jurisdição de suplência" todos os sacramentos realizados nesta Capela são válidos e lícitos. A nossa oposição ao Concílio Vaticano II, aos seus erros e ao modernismo instalado na Igreja vai continuar. Se a condição para a chamada "reconciliação" é aceitar o Concílio Vaticano II e a Missa nova do Papa Paulo VI, não daremos um passo para essa reconciliação.

A luta pelo reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo coloca a nossa Capela Santo Atanásio e toda a FSSPX em oposição claríssima aos erros modernos das autoridades da Igreja Católica. Nesta Capela e em todas as obras da FSSPX celebramos a Missa segundo a Tradição da Igreja e anunciamos a doutrina segundo a apostolicidade da Igreja Católica. Não nos renderemos ao modernismo, que, segundo o Papa São Pio X, é a síntese de todas as heresias.

Pe. Françoá Costa

Capelão da Capela Santo Atanásio