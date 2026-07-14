Agências do trabalhador divulgam 1.160 vagas de emprego no DF

Os interessados podem se candidatar de duas formas: cadastrando o currículo diretamente no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo pessoalmente a uma das 16 agências do trabalhador espalhadas pelo DF - (crédito: Foto: Divulgação/Agencia Brasilia)

Estão disponíveis nas Agências do Trabalhador 1.160 vagas de emprego, nesta terça-feira (14/7). As oportunidades atendem a candidatos de diferentes perfis de escolaridade, com ou sem experiência prévia — incluindo quem procura o primeiro emprego.

A função mais bem-remunerada é a de mecânico de câmbio, com uma vaga disponível e salário de R$ 4,5 mil, além de benefícios. Já a maior quantidade de vagas está concentrada no cargo de operador de caixa, com 236 posições e remuneração de até R$ 1,7 mil, também com benefícios.

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Os interessados podem se candidatar de duas formas: cadastrando o currículo diretamente no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo pessoalmente a uma das 16 agências do trabalhador distribuídas no DF, que atendem de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), vale a pena fazer o cadastro mesmo que nenhuma vaga do dia pareça atrativa, já que o sistema cruza o perfil dos candidatos com as demandas futuras das empresas.

Empresas e empreendedores que queiram anunciar vagas ou usar a estrutura das agências para realizar entrevistas também podem se cadastrar presencialmente nas unidades, por e-mail ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Sedet.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado