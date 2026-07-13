Celina diz que empréstimo de R$ 6,6 bilhões para o BRB está na fase final

Celina Leão afirmou que os trâmites para a formalização do empréstimo junto ao FGC para a capitalização do BRB estão na fase final de ajustes - (crédito: Matheus Borges/ Agência Brasília)

A governadora Celina Leão (PP) afirmou, nesta segunda-feira (13/7), que os trâmites para a formalização do empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), destinado ao socorro financeiro do Banco de Brasília (BRB), estão na fase final de ajustes.

"Esses documentos vão e voltam. Na sexta-feira aconteceu uma grande reunião com todos os envolvidos. Estamos terminando todas as questões burocráticas", declarou a governadora durante agenda pública.

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O acordo que viabiliza a operação foi firmado em 28 de maio entre a União, o Governo do Distrito Federal (GDF), o Banco Central e o BRB, com mediação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. Pelo entendimento, o empréstimo será contratado com garantia de fiança oferecida por um sindicato de bancos e contragarantias provenientes do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), sem necessidade de aval da União.

O acordo também prevê uma série de compromissos de ajuste fiscal por parte do GDF. Entre eles, estão a adoção das vedações constitucionais de controle de despesas previstas no artigo 167-A da Constituição Federal.

Outro ponto estabelece que eventuais recursos obtidos pelo Distrito Federal em ações judiciais ou acordos relacionados a prejuízos causados ao BRB deverão ser destinados prioritariamente à quitação da operação de crédito.

Durante as negociações com o FGC, o GDF solicitou prazo de dois anos de carência e 15 anos para o pagamento do financiamento. O prazo ainda não foi aceito definitivamente.

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A contratação do empréstimo foi autorizada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) por meio do Projeto de Lei nº 2.363/2026, que ratificou os termos do acordo homologado pelo STF. A lei foi sancionada por Celina Leão, com vetos, em 24 de junho.