Onde encontrar missas em latim no DF e Entorno e a situação de cada uma

Também conhecido como vinho eucarístico, o vinho de missa é um tipo especial de vinho utilizado em celebrações religiosas, principalmente na Eucaristia da Igreja Católica.

A excomunhão do padre Françoá Costa, declarada pela Arquidiocese de Brasília em julho de 2026, colocou em destaque uma prática que atrai um número crescente de fiéis: a missa em latim. A punição foi motivada pelo vínculo do sacerdote com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), após ordenações episcopais realizadas pelo grupo sem autorização papal. Mesmo com a penalidade, o padre continua suas celebrações, despertando a curiosidade e o debate sobre o rito tridentino na capital federal.

Também conhecida como rito tridentino ou missa antiga, essa forma de celebração foi o padrão na Igreja Católica por séculos, até a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, na década de 1960. Nela, o padre celebra de costas para os fiéis, voltado para o altar, e a maior parte da liturgia é rezada em latim.

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Para os participantes, a experiência vai além do idioma. A atmosfera de silêncio, o uso de cantos gregorianos e a riqueza dos paramentos litúrgicos são apontados como elementos que conectam os fiéis a uma tradição de séculos. A busca por essa solenidade atrai principalmente jovens e famílias.

O interesse por essa modalidade tem crescido entre católicos mais conservadores, que buscam uma liturgia considerada mais solene e reverente. Em 2021, o Papa Francisco restringiu a celebração do rito antigo por meio do documento Traditionis Custodes, buscando promover a unidade em torno da missa moderna. Apesar disso, ainda há locais que oferecem a missa tradicional no Distrito Federal e Entorno, embora seja crucial verificar a regularidade de cada um.

Onde assistir à missa em latim no DF e Entorno

Capela Santo Atanásio ( Padre Françoá Costa ): Localizada em Ceilândia (Setor O), é o centro das celebrações do padre, que mantém o rito mesmo após a decisão da Arquidiocese. As missas ocorrem aos domingos e em dias de preceito. Nota: A Arquidiocese de Brasília orienta os fiéis a evitarem as celebrações neste local, consideradas irregulares devido à situação de cisma.

Mosteiro de São Bento de Brasília: Embora não celebre o rito tridentino na sua forma extraordinária completa, o mosteiro é conhecido por sua liturgia solene. As missas conventuais, na forma ordinária, incorporam o canto gregoriano e o uso do latim em partes da celebração, atraindo fiéis que apreciam a reverência e a tradição litúrgica. As missas diárias e dominicais são abertas ao público.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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