Mais de 1,1 mil vagas de trabalho no DF nesta terça-feira (14/7)

Agências do Trabalhor ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (14/7), 1.160 vagas de emprego para candidatos em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. As ofertas contemplam profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, além de pessoas que procuram o primeiro emprego.

A maior remuneração é para o cargo de mecânico de câmbio, com salário de R$ 4,5 mil, além de benefícios. Entre as funções com maior número de vagas, o destaque é para operador de caixa, que reúne 236 oportunidades, com salários de até R$ 1,7 mil, também acrescidos de benefícios.

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Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.