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EMPREGO

Mais de 1,1 mil vagas de trabalho no DF nesta terça-feira (14/7)

Oportunidades para diferentes perfis têm salários de até R$ 4,5 mil e incluem chances para quem busca o primeiro emprego

Agências do Trabalhor ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Agências do Trabalhor ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (14/7), 1.160 vagas de emprego para candidatos em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. As ofertas contemplam profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, além de pessoas que procuram o primeiro emprego.

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A maior remuneração é para o cargo de mecânico de câmbio, com salário de R$ 4,5 mil, além de benefícios. Entre as funções com maior número de vagas, o destaque é para operador de caixa, que reúne 236 oportunidades, com salários de até R$ 1,7 mil, também acrescidos de benefícios.

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Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 14/07/2026 08:00
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