Incêndio atinge apartamento no Setor de Indústrias do Gama

Um incêndio atingiu um apartamento localizado no 21º andar de um edifício no Setor de Indústrias do Gama, na madrugada desta terça-feira (14/7). As vítimas acionaram o socorro por volta das 0h15 para o combate às chamas. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de vítimas.
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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência e enviou oito viaturas para a operação. Como medida de segurança, as equipes desligaram a energia elétrica da edificação e realizaram a evacuação de todos os moradores do prédio.
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Na sequência, os militares iniciaram o combate às chamas utilizando mangueiras e os sistemas preventivos fixos da própria edificação. A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas. Até o momento, também não foram divulgadas informações sobre os danos provocados pelo fogo.
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