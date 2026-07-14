Incêndio atinge apartamento no Setor de Indústrias do Gama

Incêndio atinge apartamento no 21º andar de edifício no Setor de Indústrias do Gama - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio atingiu um apartamento localizado no 21º andar de um edifício no Setor de Indústrias do Gama, na madrugada desta terça-feira (14/7). As vítimas acionaram o socorro por volta das 0h15 para o combate às chamas. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência e enviou oito viaturas para a operação. Como medida de segurança, as equipes desligaram a energia elétrica da edificação e realizaram a evacuação de todos os moradores do prédio.

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Na sequência, os militares iniciaram o combate às chamas utilizando mangueiras e os sistemas preventivos fixos da própria edificação. A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas. Até o momento, também não foram divulgadas informações sobre os danos provocados pelo fogo.

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