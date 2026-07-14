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ENERGIA ELÉTRICA

Jardim Botânico terá interrupção de energia nesta terça-feira (14/7)

Desligamento ocorre das 9h às 15h para poda de árvores e afetará trechos da DF-140

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido imediatamente - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido imediatamente - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O fornecimento de energia será interrompido em áreas do Jardim Botânico nesta terça-feira (14/7), das 9h às 15h, para a realização de serviços de poda de árvores. O desligamento programado atingirá trechos da DF-140, nos quilômetros 3, 4, 4,5 e 7.

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Segundo a concessionária, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido imediatamente. 

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A empresa também informa que interrupções não programadas podem ocorrer. Nesses casos, os moradores podem registrar a ocorrência pelo telefone 116.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 14/07/2026 06:00
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