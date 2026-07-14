Jardim Botânico terá interrupção de energia nesta terça-feira (14/7)

O fornecimento de energia será interrompido em áreas do Jardim Botânico nesta terça-feira (14/7), das 9h às 15h, para a realização de serviços de poda de árvores. O desligamento programado atingirá trechos da DF-140, nos quilômetros 3, 4, 4,5 e 7.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo a concessionária, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido imediatamente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A empresa também informa que interrupções não programadas podem ocorrer. Nesses casos, os moradores podem registrar a ocorrência pelo telefone 116.
Saiba Mais
- Cidades DF Onde encontrar missas em latim no DF e Entorno e a situação de cada uma
- Cidades DF Trecho do Jardim Botânico terá corte de energia nesta terça-feira (14/7)
- Cidades DF Reserva Ecológica do IBGE passa a integrar sistema nacional de conservação
- Cidades DF Restaurante Comunitário da Estrutural retoma atendimento nesta terça (14)
- Cidades DF Defensoria Pública do DF ultrapassa 390 mil atendimentos no primeiro semestre de 2026
- Cidades DF Secretária de Educação espera posicionamento do TRE sobre concurso
Por Vitória Torres
postado em 14/07/2026 06:00