Homem que matou motorista de aplicativo vai a júri nesta terça (14/7)

O caso de feminicídio que ceifou a vida da motorista de aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz Brandão vai a júri nesta terça-feira (14/7). Preso desde o ano passado, o assassino Antônio Ailton da Silva confessou o crime cometido no dia 26 de fevereiro e agora seguirá para o julgamento popular no Tribunal do Júri de Brasília. A vítima, mãe de dois filhos, foi estrangulada com um cadarço e posteriormente esfaqueada pelo homem.

Na ocasião, ela estava a trabalho como motorista de aplicativo, quando foi avistada pelo réu. Durante a confissão do homem para a Polícia Civil do Distrito Federal, ele contou que ela estava com o veículo estacionado embaixo de uma árvore, no estacionamento externo do Conic. Ele descreveu ainda que "por ser mulher, seria mais fácil do que com um homem de conseguir o transporte ou até mesmo de subtrair seus pertences".

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O réu confessou que estava sob efeito de álcool e drogas no dia que cometeu o crime, passando a noite anterior consumindo os entorpecentes com pessoas em situação de rua. Ao encontrar com Ana Rosa, ele solicitou uma corrida até Valparaíso (GO), onde morava com a esposa. A motorista teria realizado a corrida por fora do aplicativo, e estabelecido o valor de R$ 45. Os dois iniciaram o trajeto, até que a mulher passou a desconfiar do comportamento do passageiro, mudando o caminho e conduzindo o veículo até o Cruzeiro.

Lá, ela estacionou e teria exigido pagamento antecipado, alertando que chamaria a polícia, até que o homem usou do cadarço para estrangulá-la. Ana Rosa ainda tentou se defender, indo para o banco do passageiro, momento em que o homem desferiu as facadas.