Motociclista morre após colisão com carro no Eixo Monumental

Um motociclista morreu após a colisão entre a motocicleta scooter que pilotava e um carro modelo Geely EX5 na manhã desta segunda-feira (13/7), no Eixo Monumental, na altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o condutor da motocicleta foi encontrado caído, inconsciente e com hemorragia. Os socorristas iniciaram imediatamente os protocolos de atendimento ao trauma, mas, durante a avaliação, constataram a ausência de sinais vitais. Após os procedimentos previstos e a regulação médica, o óbito foi confirmado ainda no local.

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O motorista do carro também foi atendido pelos bombeiros devido ao abalo emocional provocado pela colisão. Apesar do estado de choque, ele não apresentava ferimentos e não precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a ocorrência. Para garantir a segurança durante o atendimento, uma faixa do Eixo Monumental, no sentido sul, foi interditada, assim como as vias de ligação entre os eixos em frente ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O CBMDF informou que, até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão. A corporação reforçou a importância da direção defensiva e do respeito às normas de trânsito por todos os usuários das vias. Aos motociclistas, orienta atenção redobrada, uso correto dos equipamentos de proteção e velocidade compatível com as condições da pista, medidas consideradas essenciais para a preservação da vida.









