DF terá manhãs mais frias nos próximos dias, com mínimas de até 10°C - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Bom dia, Brasília! Os moradores do Distrito Federal devem se preparar para manhãs mais frias nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , as temperaturas mínimas podem chegar aos 10°C entre sexta-feira (17/7) e sábado (18/7), enquanto as tardes permanecem com temperaturas mais elevadas. A queda nos termômetros é provocada pela ausência de nebulosidade, que favorece o resfriamento durante a madrugada.

Segundo o órgão de pesquisa, nesta quarta-feira (15/7), a menor temperatura registrada no DF foi de 12,5°C, na estação meteorológica do Paranoá. No Plano Piloto, a mínima foi de 15°C. A máxima prevista é de 26°C na região central de Brasília, podendo alcançar 29°C em outras áreas do DF.

A umidade relativa do ar variou entre 80% no Plano Piloto e 88% no Paranoá durante a manhã. À tarde, os índices devem cair para cerca de 40% no Plano Piloto e até 35% em regiões mais quentes, como o Gama. Ainda não há aviso de baixa umidade em vigor para esta quarta-feira, mas o Inmet já emitiu alertas para quinta-feira (16/7) e sexta-feira (17/7), quando os índices devem ficar próximos ou abaixo de 30%.

Segundo o meteorologista Danilo Siden, do Inmet, a queda nas temperaturas não está relacionada à chegada de uma frente fria, mas sim às condições atmosféricas observadas na região. "É devido à ausência de nebulosidade. No fim de semana tivemos um período com mais nuvens, mas ao longo desta semana o céu permanece bem aberto. Um céu sem nuvens facilita a perda radiativa da Terra durante a noite, permitindo que o solo perca calor com mais facilidade e favorecendo o resfriamento", detalha Danilo.

Apesar do frio nas madrugadas e no início das manhãs, o tempo segue firme, sem previsão de chuva, mantendo as características típicas do período de estiagem no DF. Com a redução da umidade e as temperaturas mais baixas no amanhecer, a recomendação é reforçar a hidratação e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.