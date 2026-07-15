Agências do Trabalhador do DF abrem 910 vagas nesta quarta-feira (15/7)

O Distrito Federal tem, nesta quarta-feira (15/7), 910 oportunidades de emprego abertas pelas agências do trabalhador. As posições atendem a candidatos de diferentes perfis, sejam eles experientes ou não, e incluem chances voltadas a quem está em busca do primeiro emprego.

A vaga com melhor remuneração é para mecânico de manutenção de máquina industrial, função que reúne cinco posições com salário de R$ 8 mil, valor que ainda soma benefícios. Já a função com maior número de chances é a de operador de caixa: são 211 vagas, com pagamento de R$ 1,7 mil mais benefícios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quem tiver interesse em concorrer a uma das oportunidades pode fazer o cadastro do currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer pessoalmente a uma das 16 unidades espalhadas pelo DF, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. Mesmo quando nenhuma vaga do dia interessa ao candidato, vale a pena manter o cadastro atualizado — o sistema cruza automaticamente as informações dos inscritos com o perfil buscado pelas empresas, o que pode gerar chances futuras.

Empresas e empreendedores interessados em divulgar vagas ou usar a estrutura das agências para realizar entrevistas também podem se cadastrar. O procedimento pode ser feito presencialmente nas unidades, por e-mail ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado