Volume de serviços no DF recua pelo segundo mês consecutivo

O setor de transportes, serviços auxiliares e correios recuou 3,4%, interrompendo uma sequência de quatro meses de alta - (crédito: Divulgação/DER-DF)

O volume de serviços no Distrito Federal apresentou uma variação negativa de 1,6% em maio de 2026, na comparação com abril, considerando o ajuste sazonal. O resultado marca o segundo mês consecutivo de queda para o setor na capital federal. O índice é divulgado mensalmente pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do recuo recente, o setor de serviços no Distrito Federal ainda demonstra resiliência ao se comparar com o período pré-pandemia. Os dados mostram que o volume atual está 14,6% acima do nível registrado em fevereiro de 2020. No cenário nacional, a variação do setor em maio foi de 0,4% negativo, um impacto negativo menor do que o observado no âmbito local.

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Ao analisar os números sem o ajuste sazonal, que comparam o desempenho com o mesmo período do ano anterior, o cenário é de crescimento. Em maio de 2026, o volume de serviços no DF cresceu 8,3% em relação a maio de 2025, mantendo uma trajetória de alta que se observa desde agosto do ano passado.

O bom desempenho ao longo dos últimos meses reflete nos indicadores acumulados. A variação acumulada no ano, quando comparada ao mesmo período de 2025, atingiu 10,5%, posicionando o Distrito Federal como o líder nacional neste quesito. Além disso, a variação acumulada nos últimos 12 meses registra uma alta consolidada de 8,8%.

A pesquisa também monitorou a receita nominal das empresas de serviços, que é o valor total arrecadado com as atividades. Em maio, houve uma queda de 1,7% em relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Contudo, na comparação anual sem ajuste, a receita nominal apresentou um crescimento expressivo de 14,6%.

No segmento de atividades turísticas, o Distrito Federal registrou uma leve alta de 0,4% em maio frente ao mês anterior. No entanto, quando o dado é comparado ao mesmo mês de 2025, nota-se uma queda de 3,0% na demanda por serviços voltados ao turismo na capital.

Desempenho por grupos de atividades

O resultado do setor é composto por diferentes ramos de atuação. Em maio de 2026, comparando com o mesmo mês do ano anterior, apenas dois dos cinco grupos pesquisados apresentaram crescimento no volume de serviços. O setor de informação e comunicação liderou com alta de 24,9%, mantendo um ritmo positivo desde agosto de 2025. Já os serviços profissionais, administrativos e complementares cresceram 5,0%, pelo terceiro mês consecutivo.

Por outro lado, três grupos apresentaram variação negativa. O setor de transportes, serviços auxiliares e correios recuou 3,4%, interrompendo uma sequência de quatro meses de alta. Os serviços prestados às famílias caíram 1,3%, após dois meses de ganhos, e o grupo de outros serviços seguiu em queda pelo segundo mês seguido, com recuo de 0,4%. A próxima atualização da pesquisa, referente aos dados de junho, será divulgada em 12 de agosto.