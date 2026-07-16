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Livro

Professora lança livro infantil com espécie peixe brasiliense como protagonista

A aventura aborda temas fundamentais para a formação das novas gerações, como empatia, o respeito aos seres vivos e a responsabilidade ambiental

O livro valoriza a amizade e a proteção do Cerrado - (crédito: Reprodução)
O livro valoriza a amizade e a proteção do Cerrado - (crédito: Reprodução)

Idealizado pela professora Regina Melo, o livro “Pirá-Brasília: o peixinho de estimação” traz uma história de amizade e consciência ambiental protagonizada por um peixe endêmico da capital. A obra será lançada oficialmente, com entrada gratuita, no dia 25 de julho, na Biblioteca Demonstrativa, na W3 Sul, das 10h às 12h. O lançamento também contará com contação de histórias. 

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Inspirado pelos anos de sala de aula, Regina afirma que o livro é uma ótima oportunidade para unir amizade, diálogo, consciência ambiental e valorização do Cerrado para as crianças. “Ao trazer a relação entre um menino e seu bichinho de estimação, propicia-se emergir de forma lúdica, natural e cheia de imaginação a pesquisa, descobertas e aprendizagens acerca do nosso bioma Cerrado”, disse. 

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O livro foi selecionado em um edital da editora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 2019. Entretanto, devido a pandemia, o lançamento foi adiado até agora. “Estou com uma grande expectativa mesclada com curiosidade e alegria”, contou Regina. 

A escritora está confiante no desempenho de seu livro. Ela usa como base uma outra produção feita para seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Universidade de Brasília (UnB) “O menino que descobriu o Lago Paranoá”  que foi aprovada pela Faculdade de Comunicação da universidade (FAC) em 2019. “Eu vejo meus alunos nas histórias que escrevo! Vejo os olhinhos brilhando, as perguntas, a curiosidade , as descobertas, as respostas, a dúvida…eles contam e falam das suas experiências, eles se veem nas histórias!”, ressaltou. 

Serviço

Pirá-Brasília: o peixinho de estimação

Data: 25 de julho de 2026 

Horário: 10h às 12h

Local: Biblioteca Demonstrativa - EQS 506/507, W3 Sul, Brasília-DF

Entrada gratuita

Informações sobre o livro

Autora: Regina melo

Ilustrações: Rachel Dumont

Selo: Estraladabão | Editora UFMG

Ano: 2026

Saiba Mais

 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 16/07/2026 06:00
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