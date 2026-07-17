Temperatura mínima pode cair a 11ºC nesta sexta-feira no DF

Mesmo com baixas temperaturas, céu deve continuar limpo. Seca prossegue e não há previsão de chuva - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ventos fortes, de até 20km/h, e baixas temperaturas marcam uma semana típica de inverno no Distrito Federal. A temperatura mínima nesta sexta-feira (17/7) pode cair a 11ºC e a máxima prevista está na casa dos 25ºC. A umidade varia de 35% a 80%. Nesta quinta-feira, a mínima, de 14,4ºC, foi registrada às 7h. A máxima, de 24,6ºC, ocorreu às 18h. A umidade ficou entre 35% e 85%. E a sensação térmica chegou a 11,6ºC pela manhã. Nos próximos dias, pode chegar a 10ºC entre 5h e 7h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar da temperatura, o céu segue limpo e sem previsão de chuva ou de frentes frias. O meteorologista do Inmet Danilo Siden explica que as quedas de temperatura pela manhã não têm relação com possíveis frentes frias, mas, sim, às condições atmosféricas observadas no Centro-Oeste. "É devido à ausência de nebulosidade. No fim de semana, tivemos um período com mais nuvens, mas, ao longo desta semana, o céu permanece bem aberto. Um céu sem nuvens facilita a perda radiativa da Terra durante a noite, permitindo que o solo perca calor com mais facilidade e favorecendo o resfriamento", finaliza o metereologista.

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Mas nem todo mundo se incomoda com as baixas temperaturas. Adriana Xavier Damacena, de 48 anos, prefere o inverno ao calor típico do verão. Estudante do curso técnico em enfermagem, ela descreve que o frio lhe dá maior motivação no dia a dia, além de ter uma influência positiva no sono. Diariamente, Adriana sai de casa em Ceilândia às 6h30 e segue para o Plano Piloto. "O inverno para mim é aconchegante. Claro que levantar da cama é trabalhoso, mas me traz conforto ao longo do dia", afirma.

Adriana Xavier Damacena prefere o inverno ao verão. Ela diz que o frio lhe dá maior motivação no dia a dia e influencia positivamente no sono (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Madrugadas

Segundo Danilo Siden, a tendência é que a madrugada seja menos fria do que as primeiras horas da manhã. "Isso acontece devido à inércia térmica. Na madrugada, o ambiente ainda recebe o calor absorvido pela massa térmica ao longo do dia", explica. A velocidade do vento também agrava a sensação térmica pela manhã, porque é mais fraco durante a madrugada e tende a se intensificar entre 6h e 7h. Nesta quinta-feira (16/7), a sensação térmica foi de 13ºC às 5h; de 12ºC às 6h; e caiu para 11,6ºC às 8h.

A depender do trajeto que a pessoa faz, o desconforto com as baixas temperaturas pode aumentar. A cuidadora Valdete Ribeiro, 61, desloca-se diariamente até o Lago Sul, partindo de Ceilândia, com parada na Rodoviária, onde os espaços abertos dão a sensação de mais frio. "De manhã, ficar parada esperando o ônibus é difícil. Acordo às 6h10 ou 6h40 e só levanto porque tenho que levantar", brinca a cuidadora.

"Só levanto porque tenho que levantar", diz Valdete Ribeiro, que se desloca diariamente de Ceilândia para o Lago Sul e acorda às 6h10 (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Enquanto alguns têm dificuldade para enfrentar o frio, especialmente cedinho, outros se divertem. Os irmãos Antony Gabriel, 10, e Agata Esther, 6, curtem os dias de sol durante as férias escolares. Acompanhados da mãe, Thalia Rosa dos Santos, 28, saíram de Samambaia com destino ao Jardim Botânico. "Estamos indo visitar a avó deles, tomar banho na piscina", disse a mãe.

Os irmãos Antony e Agata Esther, acompanhados da mãe, Thalia Rosa dos Santos, saíram nesta quinta-feira (17/7) de Samambaia com destino ao Jardim Botânico, para tomar banho de piscina na casa da avó (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Mesmo encasacados, o frio não parecia preocupar os irmãos. "Assim que chegar, vou pular na água. Assim não vou sentir frio", apontou Antony Gabriel.



