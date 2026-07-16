InícioCidades DF
Preconceito

Vídeo: polícia investiga homem acusado de disseminar discurso de ódio

Suspeito teve celulares e computadores apreendidos em Ceilândia, nesta quinta-feira (16/7), para a apuração das denúncias. Na delegacia, ele admitiu "não gostar de negros e de nordestinos"

Os materiais apreendidos serão periciados - (crédito: Reprodução/PCDF)
Os materiais apreendidos serão periciados - (crédito: Reprodução/PCDF)

Um homem de 41 anos, investigado por disseminar mensagens de ódio em redes sociais contra mulheres, negros e nordestinos, teve celulares e computadores apreendidos em Ceilândia, nesta quinta-feira (16/7), para a apuração das denúncias. Na delegacia, ele admitiu "não gostar de negros e de nordestinos".

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a polícia, o suspeito utilizava redes sociais para divulgar e reproduzir conteúdos discriminatórios e ofensivos. Essas publicações, de acordo com a investigação, apresenta indícios de crimes como racismo e injúria racial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Veja o vídeo:

As investigações conduzidas pela 8ª DP (Estrutural) identificaram que o homem utilizava a etnia e a região de onde os seus alvos vieram para ofendê-las. Além desses crimes, ele possui outras passagens pela polícia. “Ele tem ocorrências e está envolvido em atendimento em diversas delegacias do DF. Na ficha dele, consta desacato, calúnia e denúncias no contexto da Lei Maria da Penha”, afirmou Bruna Eiras, delegada responsável pelo caso.

Durante a operação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos para apreender aparelhos celulares, computadores e outros dispositivos que podem ter sido utilizados pelo suspeito para cometer os crimes. O material passará por uma análise pericial para identificar perfis vinculados à conta principal, conversas privadas e em grupos, além de canais de mensagens, arquivos e contatos de outras pessoas que possam estabelecer uma conexão com outros usuários ou comunidades virtuais que espalham ódio na internet. 

"Ele foi levado à delegacia para ser ouvido no inquérito policial e confirmou as ofensas e os discursos (de ódio)", explicou Bruna. Após ser ouvido, o homem foi liberado. As investigações continuam. O homem responderá pelos crimes de injúria racial e racismo, cujas penas podem chegar a cinco anos de reclusão.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 16/07/2026 21:11
SIGA
x