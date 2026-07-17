SCIA terá interrupção no fornecimento de energia nesta sexta (17/7)

Endereços de Sobradinho e Planaltina ficarão temporariamente sem energia nesta segunda (18) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores e trabalhadores do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) devem ficar atentos ao calendário de manutenção da rede elétrica. Nesta sexta-feira (17/7), a região do Cabo do Valo passará por um desligamento temporário para viabilizar serviços essenciais de poda de árvores, garantindo a segurança do sistema.

Leia também: Gato de energia solar encarece conta de luz

A interrupção está prevista para ocorrer entre 10h e 16h e afetará os seguintes endereços: Chácaras 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 32. Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário estipulado, a energia será restabelecida imediatamente, sem aviso prévio. Se houver interrupção no fornecimento em outras áreas ou fora do período anunciado, a população deve registrar a ocorrência diretamente com a distribuidora de energia pelos canais de atendimento:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO