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VULNERABILIDADE SOCIAL

Carreta Sedet amplia acesso à Cesta do Trabalhador; saiba como pedir

Unidade itinerante no Recanto das Emas oferece o benefício, além de vagas de emprego e cursos de qualificação para pessoas desempregadas no DF

A Carreta Sedet Mais Perto de Você oferece serviços e benefícios para trabalhadores, como o acesso à Cesta do Trabalhador, no Distrito Federal - (crédito: Divulgação)
A Carreta Sedet Mais Perto de Você oferece serviços e benefícios para trabalhadores, como o acesso à Cesta do Trabalhador, no Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

A iniciativa Carreta Sedet Mais Perto de Você, conhecida pela oferta de vagas de emprego e cursos, também disponibiliza o acesso à Cesta do Trabalhador. O benefício é destinado a pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal.

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A unidade itinerante está instalada no Recanto das Emas até 17 de julho. No local, a população pode pedir o benefício e ter acesso a outros serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), como intermediação de mão de obra e orientação ao empreendedor.

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Criado pela Lei Distrital nº 7.011/2021, o Programa Cesta do Trabalhador busca garantir a segurança alimentar de trabalhadores desempregados e, ao mesmo tempo, promover a reinserção no mercado de trabalho.

Como solicitar a Cesta do Trabalhador

Para ter direito ao programa, é preciso atender a alguns critérios. Confira os requisitos:

  • Estar desempregado há mais de 180 dias, comprovado pela ausência de registro na Carteira de Trabalho (CTPS);

  • Ter renda familiar per capita de até um salário mínimo;

  • Ter no mínimo 18 anos de idade;

  • Residir no Distrito Federal;

  • Não ser beneficiário de programa de segurança alimentar semelhante dos governos federal ou distrital.

O benefício não é contínuo. Cada família pode ter apenas um beneficiário, com direito a receber até três cestas de alimentos em um período de 12 meses, com o limite de uma por mês.

Serviço

Carreta Sedet Mais Perto de Você

Período: 13 a 17 de julho

Horário: das 9h às 16h

Local: Quadra 206, ao lado do Restaurante Comunitário, no Recanto das Emas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/07/2026 16:16 / atualizado em 15/07/2026 16:17
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