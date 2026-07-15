Carreta Sedet amplia acesso à Cesta do Trabalhador; saiba como pedir

A iniciativa Carreta Sedet Mais Perto de Você, conhecida pela oferta de vagas de emprego e cursos, também disponibiliza o acesso à Cesta do Trabalhador. O benefício é destinado a pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal.
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A unidade itinerante está instalada no Recanto das Emas até 17 de julho. No local, a população pode pedir o benefício e ter acesso a outros serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), como intermediação de mão de obra e orientação ao empreendedor.
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Criado pela Lei Distrital nº 7.011/2021, o Programa Cesta do Trabalhador busca garantir a segurança alimentar de trabalhadores desempregados e, ao mesmo tempo, promover a reinserção no mercado de trabalho.
Como solicitar a Cesta do Trabalhador
Para ter direito ao programa, é preciso atender a alguns critérios. Confira os requisitos:
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Estar desempregado há mais de 180 dias, comprovado pela ausência de registro na Carteira de Trabalho (CTPS);
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Ter renda familiar per capita de até um salário mínimo;
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Ter no mínimo 18 anos de idade;
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Residir no Distrito Federal;
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Não ser beneficiário de programa de segurança alimentar semelhante dos governos federal ou distrital.
O benefício não é contínuo. Cada família pode ter apenas um beneficiário, com direito a receber até três cestas de alimentos em um período de 12 meses, com o limite de uma por mês.
Serviço
Carreta Sedet Mais Perto de Você
Período: 13 a 17 de julho
Horário: das 9h às 16h
Local: Quadra 206, ao lado do Restaurante Comunitário, no Recanto das Emas.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.