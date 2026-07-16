Serviços do BRB passam por instabilidade nesta quinta (16); banco se manifesta

Segundo dados do portal Downdetector, o ponto mais alto de reclamações feitas por usuários ocorreu no final da manhã - (crédito: Reprodução)

O Banco de Brasília (BRB) informou nesta quinta-feira (16/7) que identificou uma "indisponibilidade parcial" em serviços da instituição relacionados aos canais de atendimento — como o aplicativo do BRB e o BRB Mobilidade. Em nota, o banco afirmou que o problema começou por volta das 6h desta quinta-feira (16). No entanto, detalhou que o problema é tratado de "forma tempestiva pelas equipes técnicas" e que a previsão de restabelecimento dos sistemas estava marcada para as 15h.

Segundo dados do portal Downdetector, o ponto mais alto de reclamações feitas por usuários ocorreu no final da manhã. Às 11h20, 87 pessoas registraram relatos em forma de insatisfação. Os dois primeiros foram feitos às 6h35. Os quatro mais recentes, às 14h35.

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Em nota divulgada à imprensa, a assessoria do banco confirmou a instabilidade. Leia o comunicado na íntegra:

"O BRB informa que identificou uma indisponibilidade parcial relacionada aos seus canais de atendimento durante a manhã de hoje (16).

A situação está sendo tratada de forma tempestiva pelas equipes técnicas com previsão de restabelecimento até as 15h".

Por volta das 15h desta quinta-feira (16), o Correio procurou a assessoria do banco para buscar mais informações sobre o problema e aguarda resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.