Noroeste passa por interdições momentâneas no trânsito durante uma semana

O Noroeste vai passar por interdições no trânsito a partir desta sexta-feira (17/7) até o próximo dia 23. A ação está programada para ocorrer das 7h30 às 18h, no acesso ao Setor Noroeste pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), na Asa Norte.



O acesso sentido Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia/DF-003) poderá ser feito pela via de acesso localizada no Parque Estação Biológica como rota alternativa. Na via no sentido W3 Norte, o motorista poderá acessar o retorno localizado antes do desvio que dá acesso ao Noroeste.

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O trecho vai estar devidamente sinalizado e contará com o apoio de agentes de trânsito rodoviário para o controle do tráfego. A recomendação é para que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e as orientações no local.

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