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Templo Ijo Ogi realiza feijoada beneficente para construção de templo sagrado

Evento será realizado no domingo (19/7) e destinará toda a arrecadação à implantação de espaço voltado à preservação da cultura da espiritualidade de matriz africana e do meio ambiente

Toda a renda obtida com a venda dos ingressos será destinada às etapas de implantação da Floresta Sagrada de Ifá e dos Orixás - (crédito: Reprodução/Instagram)
Toda a renda obtida com a venda dos ingressos será destinada às etapas de implantação da Floresta Sagrada de Ifá e dos Orixás - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Templo Ijo Ogi realiza uma feijoada beneficente para arrecadar recursos destinados à construção da Floresta Sagrada de Ifá e dos Orixás, neste domingo (19/7), a partir das 12h. A iniciativa busca criar um espaço voltado à preservação da ancestralidade, da cultura e da espiritualidade de matriz africana, além de promover a valorização do patrimônio afro-brasileiro e a preservação ambiental.

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"Criar a Floresta Sagrada nesta região é reafirmar a importância de uma cultura religiosa que esteja integrada com a natureza que é aquilo que nos sustenta, nos mantém, nos provém de onde vem nossa cura. A feijoada beneficente é para justamente ajudar com isso, ajudar na aquisição do espaço, na construção e na organização do espaço com as árvores sagradas", afirma Babá Ifadare, líder do Templo Ijo Ogi.

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A proposta é fortalecer práticas tradicionais e ampliar o diálogo entre sociedade, cultura e meio ambiente, tendo como referência os conhecimentos ancestrais preservados pelas religiões de matriz africana. Além da função espiritual, o espaço também vai promover a educação para valorização do patrimônio material e imaterial afro-brasileiro e estimular a preservação ambiental por meio de um ambiente dedicado ao culto, ao conhecimento e à convivência.

A programação contará com apresentações de Afoxé Xangô Biyí, Negra Eve, Henrique Silva, Jorge Amâncio e DJ Solun. O público também poderá visitar uma feira com artistas locais, entre eles Mangue de Mim, Pintando Axé e Ayra Ferramentas.

Segundo a organização, toda a renda obtida com a venda dos ingressos será destinada às etapas de implantação da Floresta Sagrada de Ifá e dos Orixás. A iniciativa integra as ações desenvolvidas pelo Templo Ijo Ogi para promover o reconhecimento das tradições afro-brasileiras e contribuir para o fortalecimento da diversidade religiosa e cultural. A feijoada é aberta ao público e os recursos arrecadados contribuirão diretamente para a construção do espaço.


Serviço

Feijoada Beneficente

  • Data: domingo, 19 de julho
  • Horário: a partir das 12h
  • Local: Casa Akotirene – QNN 23, Conjunto J, Casa 35, Ceilândia (DF)
  • Ingresso: R$ 50
  • Vendas: na porta do evento e pela plataforma online Sympla

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 17/07/2026 14:22
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