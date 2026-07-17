Crime na Ponte Alta Norte: disputa por muro pode ter sido o motivo

Vizinhos do Condomínio Bosque Imperial revelaram ao Correio que um desentendimento relacionado à construção de um muro na divisa entre dois imóveis pode ter motivado o assassinato do casal Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, de 38, na Ponte Alta Norte, nesta sexta-feira (17/7).

Segundo informações, Leonardo havia ingressado com uma ação judicial contra o vizinho, Evandro Gabriel Ferreira, em razão da disputa pela linha divisória dos terrenos. Evandro foi preso e é apontado como principal suspeito pelo duplo homicídio.

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