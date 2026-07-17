InícioCidades DF
LUTO

Morre Clóvis Puttini, referência em terapia intensiva infantil no DF

Formado pela UnB, médico dedicou a carreira ao atendimento de crianças em hospitais públicos e privados do Distrito Federal

O médico estava internado desde 2023, após ser diagnosticado com gastroenterocolite com perfuração intestinal e uma infecção grave. - (crédito: Reprodução)
O médico estava internado desde 2023, após ser diagnosticado com gastroenterocolite com perfuração intestinal e uma infecção grave. - (crédito: Reprodução)

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) divulgou na manhã desta sexta-feira (17/7) o falecimento do médico pediatra Dr. Clóvis Roberto Puttini, aos 72 anos. O CRM local lamentou a perda e prestou homenagem à trajetória do profissional.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Mineiro, Puttini se mudou para Brasília aos 9 anos de idade, acompanhado dos cinco irmãos. Formado em Medicina pela Universidade de Brasília (UnB), construiu uma carreira marcada pela dedicação à saúde infantil, com atuação por décadas em unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao longo da vida profissional, trabalhou em importantes instituições de saúde do Distrito Federal, entre elas o Hospital Universitário de Brasília (HUB), o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e o Hospital Anchieta, em Taguatinga, além de atender em outras unidades das redes pública e privada.

O médico estava internado desde 2023, após ser diagnosticado com gastroenterocolite com perfuração intestinal e uma infecção grave. O quadro exigiu a retirada de parte do intestino grosso e deu início a um longo período de internação.

No início deste ano, o Hospital Brasília promoveu uma sessão de cinema especialmente para Clovis Puttini como parte de um conjunto de ações voltadas à humanização do cuidado.

O filme escolhido foi o novo longa de Tom & Jerry, clássico que atravessa gerações e remete à infância, uma homenagem simbólica para um profissional que dedicou a vida ao cuidado de crianças. A iniciativa permitiu que o pediatra deixasse o quarto e vivenciasse um momento de lazer durante o tratamento.

Homenagem do CRM-DF

Em nota, o CRM-DF destacou a dedicação do pediatra à medicina e à assistência infantil. “Pediatra dedicado à saúde infantil, Dr. Clovis construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a medicina, atuando por muitos anos em unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal. Seu trabalho foi pautado pela competência técnica, sensibilidade no cuidado aos pacientes, atenção às famílias e respeito aos colegas de profissão.”

O conselho também manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “Neste momento de dor, o CRM-DF presta sua homenagem à memória de Dr. Clovis Puttini e expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, colegas e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.”

Por fim, ressaltou que o legado do médico permanecerá como exemplo para as futuras gerações. “Que seu legado de dedicação à medicina e à assistência às crianças permaneça como inspiração para as futuras gerações de médicos.”

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por CRM-DF (@crmdf)

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 17/07/2026 13:08 / atualizado em 17/07/2026 13:10
SIGA
x