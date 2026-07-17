Morre Clóvis Puttini, referência em terapia intensiva infantil no DF

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) divulgou na manhã desta sexta-feira (17/7) o falecimento do médico pediatra Dr. Clóvis Roberto Puttini, aos 72 anos. O CRM local lamentou a perda e prestou homenagem à trajetória do profissional.
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Mineiro, Puttini se mudou para Brasília aos 9 anos de idade, acompanhado dos cinco irmãos. Formado em Medicina pela Universidade de Brasília (UnB), construiu uma carreira marcada pela dedicação à saúde infantil, com atuação por décadas em unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal.
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Ao longo da vida profissional, trabalhou em importantes instituições de saúde do Distrito Federal, entre elas o Hospital Universitário de Brasília (HUB), o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e o Hospital Anchieta, em Taguatinga, além de atender em outras unidades das redes pública e privada.
O médico estava internado desde 2023, após ser diagnosticado com gastroenterocolite com perfuração intestinal e uma infecção grave. O quadro exigiu a retirada de parte do intestino grosso e deu início a um longo período de internação.
No início deste ano, o Hospital Brasília promoveu uma sessão de cinema especialmente para Clovis Puttini como parte de um conjunto de ações voltadas à humanização do cuidado.
O filme escolhido foi o novo longa de Tom & Jerry, clássico que atravessa gerações e remete à infância, uma homenagem simbólica para um profissional que dedicou a vida ao cuidado de crianças. A iniciativa permitiu que o pediatra deixasse o quarto e vivenciasse um momento de lazer durante o tratamento.
Homenagem do CRM-DF
Em nota, o CRM-DF destacou a dedicação do pediatra à medicina e à assistência infantil. “Pediatra dedicado à saúde infantil, Dr. Clovis construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a medicina, atuando por muitos anos em unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal. Seu trabalho foi pautado pela competência técnica, sensibilidade no cuidado aos pacientes, atenção às famílias e respeito aos colegas de profissão.”
O conselho também manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “Neste momento de dor, o CRM-DF presta sua homenagem à memória de Dr. Clovis Puttini e expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, colegas e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.”
Por fim, ressaltou que o legado do médico permanecerá como exemplo para as futuras gerações. “Que seu legado de dedicação à medicina e à assistência às crianças permaneça como inspiração para as futuras gerações de médicos.”
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*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe