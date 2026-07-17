Morre Clóvis Puttini, referência em terapia intensiva infantil no DF

O médico estava internado desde 2023, após ser diagnosticado com gastroenterocolite com perfuração intestinal e uma infecção grave. - (crédito: Reprodução)

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) divulgou na manhã desta sexta-feira (17/7) o falecimento do médico pediatra Dr. Clóvis Roberto Puttini, aos 72 anos. O CRM local lamentou a perda e prestou homenagem à trajetória do profissional.

Mineiro, Puttini se mudou para Brasília aos 9 anos de idade, acompanhado dos cinco irmãos. Formado em Medicina pela Universidade de Brasília (UnB), construiu uma carreira marcada pela dedicação à saúde infantil, com atuação por décadas em unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao longo da vida profissional, trabalhou em importantes instituições de saúde do Distrito Federal, entre elas o Hospital Universitário de Brasília (HUB), o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e o Hospital Anchieta, em Taguatinga, além de atender em outras unidades das redes pública e privada.

Leia mais: Cineasta de Ceilândia leva prêmio de Melhor Primeiro Filme em festival

O médico estava internado desde 2023, após ser diagnosticado com gastroenterocolite com perfuração intestinal e uma infecção grave. O quadro exigiu a retirada de parte do intestino grosso e deu início a um longo período de internação.

No início deste ano, o Hospital Brasília promoveu uma sessão de cinema especialmente para Clovis Puttini como parte de um conjunto de ações voltadas à humanização do cuidado.

O filme escolhido foi o novo longa de Tom & Jerry, clássico que atravessa gerações e remete à infância, uma homenagem simbólica para um profissional que dedicou a vida ao cuidado de crianças. A iniciativa permitiu que o pediatra deixasse o quarto e vivenciasse um momento de lazer durante o tratamento.

Leia mais: Noroeste passa por interdições momentâneas no trânsito durante uma semana

Homenagem do CRM-DF

Em nota, o CRM-DF destacou a dedicação do pediatra à medicina e à assistência infantil. “Pediatra dedicado à saúde infantil, Dr. Clovis construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a medicina, atuando por muitos anos em unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal. Seu trabalho foi pautado pela competência técnica, sensibilidade no cuidado aos pacientes, atenção às famílias e respeito aos colegas de profissão.”

O conselho também manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “Neste momento de dor, o CRM-DF presta sua homenagem à memória de Dr. Clovis Puttini e expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, colegas e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.”

Por fim, ressaltou que o legado do médico permanecerá como exemplo para as futuras gerações. “Que seu legado de dedicação à medicina e à assistência às crianças permaneça como inspiração para as futuras gerações de médicos.”

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por CRM-DF (@crmdf)

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

Saiba Mais Cidades DF Sandro Avelar oficializa pré-candidatura à Câmara com apoio de Celina

Sandro Avelar oficializa pré-candidatura à Câmara com apoio de Celina Cidades DF Cineasta de Ceilândia leva prêmio de Melhor Primeiro Filme em festival

Cineasta de Ceilândia leva prêmio de Melhor Primeiro Filme em festival Cidades DF Casal é encontrado morto na Ponte Alta Norte, após moradores ouvirem disparos