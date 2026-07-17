Formatura do Jornada Mulher Trabalhadora marca recomeço para alunas

Laura contou que, além do aprendizado técnico, encontrou acolhimento e novas amizades durante as aulas. "Serviu muito para o meu psicológico. Me ajudou a sair de um momento muito difícil e dos problemas que a vida traz. Nunca esquecerei desse dia especial", enfatizou, em lágrimas - (crédito: Foto: Davi Cruz/C.B/D.A press)

A conclusão de mais uma etapa do projeto Jornada Mulher Trabalhadora reuniu dezenas de alunas na manhã desta sexta-feira (17/7), na Praça da Bíblia, na QNP 19, em Ceilândia Norte. A iniciativa coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), oferece cursos gratuitos de capacitação profissional para mulheres a partir dos 16 anos, com foco na autonomia financeira, empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho.

Após a cerimônia, a governadora Celina Leão (PP) destacou que a qualificação profissional é uma das principais ferramentas para enfrentar a violência contra as mulheres. Segundo ela, a falta de independência financeira ainda mantém muitas vítimas em relações abusivas.

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"Não adianta a gente ter pesquisas que apontam que as mulheres ainda estão sofrendo violência e permanecem nessa situação por conta da falta de autonomia financeira e o governo não fazer nada", afirmou.

A chefe do Executivo ressaltou que o programa foi criado para mulheres justamente para ampliar as oportunidades de quem deseja conquistar independência financeira. "Hoje elas tendo uma profissão, elas podem montar o próprio negócio. É fazer com que elas acreditem nelas, percebam que podem muito mais e que não existe nada que possa limitá-las", completou.

O projeto oferece cursos em áreas como trancista, extensão de cílios e alongamento de unhas. Além das aulas teóricas e práticas, as participantes recebem orientações sobre precificação dos serviços, atendimento ao cliente e estratégias para comercializar o próprio trabalho. Os editais são lançados ao longo do ano com vagas distribuídas em diferentes regiões administrativas.

Entre as formandas, a emoção tomou conta de Laura Queiroz, de 60 anos. Aluna do curso de alongamento de unhas, ela contou que a capacitação representou muito mais do que uma oportunidade profissional e foi um recomeço após um período difícil marcado pela ansiedade.

"Esse curso tem uma importância muito grande para mim. As pessoas não sabem, mas eu sei da minha história. A professora acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Isso tem um significado muito grande", disse emocionada.

Laura contou que, além do aprendizado técnico, encontrou acolhimento e novas amizades durante as aulas. "Serviu muito para o meu psicológico. Me ajudou a sair de um momento muito difícil e dos problemas que a vida traz. Nunca esquecerei desse dia especial”, enfatizou em lágrimas.

Laura pretende iniciar a própria atividade profissional, mesmo com poucos recursos. "Estou cheia de sonhos. Vou começar a comprar meu material devagar, porque a condição financeira é pouca, mas acredito muito que, com o que aprendi, vou conseguir caminhar com as minhas próprias pernas e conquistar minha independência financeira”, acrescentou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, destacou que o programa chega ao terceiro ano de execução e tem como objetivo criar oportunidades de empreendedorismo e empregabilidade para mulheres. "Aqui a gente cumpre um compromisso de gerar oportunidade para as pessoas, trazendo uma profissão e uma atividade que está em pleno vapor e em que as empresas querem contratar", afirmou.