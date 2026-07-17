Snipers cercaram a casa de suspeito de matar casal na Ponte Alta Norte

A operação mobilizou equipes do Departamento de Operações Especiais (DOE), do Corpo de Bombeiros e da ROTAM de Goiás - (crédito: Foto: Beatriz Mascarenhas/C.B/D.A Press)

Uma equipe de atiradores de precisão (snipers) da Polícia Militar cercou, na manhã desta sexta-feira (17/7), a residência do principal suspeito de matar um casal no Condomínio Bosque Imperial, na Ponte Alta Norte, no Gama. A operação mobilizou ainda equipes do Departamento de Operações Especiais (DOE), do Corpo de Bombeiros e da ROTAM de Goiás. Após negociação com os policiais, o homem foi detido e encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia.

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As vítimas, Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos e sua esposa, Raiane Lins Farias, de 38, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira, mas segundo informações preliminares, o crime ocorreu na tarde de quinta-feira (16/7), enquanto o casal fazia a limpeza de um lote com uma roçadeira.

Moradores relataram ter ouvido disparos na tarde de quinta-feira, mas o barulho da máquina utilizada pelas vítimas dificultou a identificação dos tiros. Os corpos só foram encontrados na manhã seguinte, quando um vizinho olhou por cima do muro da propriedade e acionou a Polícia Militar. O carro do casal estava com as portas abertas.

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Segundo relatos, o homem preso tinha desavenças antigas com o casal e passou a ser apontado por moradores como o principal suspeito do crime. As informações, entretanto, ainda não foram confirmadas oficialmente pela Polícia Civil e fazem parte das apurações em andamento.

Durante a operação, ruas próximas ao condomínio chegaram a ser bloqueadas devido à informação de que o suspeito poderia estar armado.