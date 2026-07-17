Carro do IML chega a condomínio para recolher corpos de casal morto na Ponte Alta

O carro do Instituto Médico Legal (IML) chegou, no início da tarde desta sexta-feira (17/7), ao Condomínio Bosque Imperial, na Ponte Alta Norte, para realizar a remoção dos corpos de Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, de 38.
O casal foi encontrado morto dentro do condomínio após ser alvo de disparos de arma de fogo. A área permanece isolada para o trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Científica, que realizam a perícia e coletam vestígios que vão auxiliar na investigação.
O principal suspeito do duplo homicídio é Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, preso após o crime. Segundo as investigações, a motivação estaria relacionada a um antigo desentendimento entre os envolvidos por causa da divisão de um terreno e da construção de um muro.
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Por Vitória Torres
postado em 17/07/2026 15:38