Suspeito de matar casal na Ponte Alta tinha arma registrada, e PCDF investiga posse

O casal foi encontrado sem vida pelo pai de Rayane, que acionou a polícia. Segundo o delegado Paulo Fontini, o suspeito de homicídio qualificado possuía registro de arma de fogo. No entanto, ainda não era possível confirmar se ele também tinha a posse vigente do armamento no momento da prisão.

O registro de arma é o documento que comprova que o armamento está cadastrado nos sistemas oficiais e vinculado ao proprietário. Já a posse de arma é a autorização legal para mantê-la na residência ou no local de trabalho, desde que atendidos os requisitos previstos na legislação. A Polícia Civil ainda verifica a situação da documentação do suspeito.

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Apesar de Evandro possuir uma arma registrada, a Polícia Civil ainda não confirmou se esse foi o armamento utilizado no duplo homicídio. Segundo o delegado Paulo Fontini, a perícia e as investigações seguem em andamento para identificar qual foi a arma empregada no crime e se o suspeito matou o casal.