Suspeito de matar casal na Ponte Alta tinha arma registrada, e PCDF investiga posse

O homem investigado por matar um casal em um condomínio na Ponte Alta Norte, Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, possuía registro de arma de fogo. Ele está detido na 20ª Delegacia de Polícia (Gama) por suspeita de assassinar a tiros Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, de 38, na tarde de quinta-feira (16/7).
O casal foi encontrado sem vida pelo pai de Rayane, que acionou a polícia. Segundo o delegado Paulo Fontini, o suspeito de homicídio qualificado possuía registro de arma de fogo. No entanto, ainda não era possível confirmar se ele também tinha a posse vigente do armamento no momento da prisão.
O registro de arma é o documento que comprova que o armamento está cadastrado nos sistemas oficiais e vinculado ao proprietário. Já a posse de arma é a autorização legal para mantê-la na residência ou no local de trabalho, desde que atendidos os requisitos previstos na legislação. A Polícia Civil ainda verifica a situação da documentação do suspeito.
Apesar de Evandro possuir uma arma registrada, a Polícia Civil ainda não confirmou se esse foi o armamento utilizado no duplo homicídio. Segundo o delegado Paulo Fontini, a perícia e as investigações seguem em andamento para identificar qual foi a arma empregada no crime e se o suspeito matou o casal.
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postado em 17/07/2026 15:57