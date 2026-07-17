Brasiliense desaparecido em São Paulo é encontrado com vida no Paraná

Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, foi a São Paulo para comprar um carro e desapareceu após perder contato com a família - (crédito: Divulgação)

O brasiliense Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (12/7), em São Paulo, foi encontrado nesta sexta-feira (17/7). De acordo com familiares, a Polícia Civil do Estado informou que o jovem foi localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, mas ainda não há detalhes sobre como Leonardo chegou no sul do país.

Nas redes sociais, a mãe do empresário comemorou o desfecho e agradeceu o apoio recebido durante as buscas. “Leonardo foi encontrado com vida! Com o coração cheio de gratidão, agradecemos a todos que oraram, compartilharam e torceram por ele”, escreveu.

Leia também: Celina Leão anuncia aumento de cotas de remuneração para policiais que atuarem em dias de folga



O brasiliense havia viajado à capital paulista na semana passada, dirigindo um Fiat Pulse branco, para negociar a compra de um veículo, atividade ligada ao seu trabalho com compra e venda de automóveis. O último contato com a família ocorreu na noite de domingo (12/7), pouco antes de desaparecer.

O caso segue sob investigação do 15º Distrito Policial (Itaim Bibi), da Polícia Civil de São Paulo, que ainda não esclareceu as circunstâncias que levaram o brasiliense até o município paranaense.