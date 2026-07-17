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Brasiliense desaparecido em São Paulo é encontrado com vida no Paraná

Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, foi localizado em Foz do Iguaçu após cinco dias. Circunstâncias do desaparecimento ainda são investigadas pela Polícia Civil

Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, foi a São Paulo para comprar um carro e desapareceu após perder contato com a família - (crédito: Divulgação)
Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, foi a São Paulo para comprar um carro e desapareceu após perder contato com a família - (crédito: Divulgação)
O brasiliense Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (12/7), em São Paulo, foi encontrado nesta sexta-feira (17/7). De acordo com familiares, a Polícia Civil do Estado informou que o jovem foi localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, mas ainda não há detalhes sobre como Leonardo chegou no sul do país.
Nas redes sociais, a mãe do empresário comemorou o desfecho e agradeceu o apoio recebido durante as buscas. “Leonardo foi encontrado com vida! Com o coração cheio de gratidão, agradecemos a todos que oraram, compartilharam e torceram por ele”, escreveu.
O brasiliense havia viajado à capital paulista na semana passada, dirigindo um Fiat Pulse branco, para negociar a compra de um veículo, atividade ligada ao seu trabalho com compra e venda de automóveis. O último contato com a família ocorreu na noite de domingo (12/7), pouco antes de desaparecer.
O caso segue sob investigação do 15º Distrito Policial (Itaim Bibi), da Polícia Civil de São Paulo, que ainda não esclareceu as circunstâncias que levaram o brasiliense até o município paranaense.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 17/07/2026 23:45
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